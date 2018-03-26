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Ambulans şoförünün Türk bayrağı hassasiyeti (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 17:31 | Son Güncelleme

BAYRAĞI İL SAĞLIK MÜDÜRÜ'NE TESLİM ETTİ Kahramanmaraş'ta, aracı durdurarak, yerde gördüğü Türk bayrağını alan ve bu hareketi, arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşılan ambulans şoförü Nail Küçük, bayrağı İl Sağlık Müdürü Dr.

Ambulans şoförünün Türk bayrağı hassasiyeti (2)

BAYRAĞI İL SAĞLIK MÜDÜRÜ'NE TESLİM ETTİ
Kahramanmaraş'ta, aracı durdurarak, yerde gördüğü Türk bayrağını alan ve bu hareketi, arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşılan ambulans şoförü Nail Küçük, bayrağı İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Nail Öksüz'e verdi.
Nail Küçük' e, Türk bayrağına yönelik hassasiyeti dolayısıyla teşekkür eden Öksüz, “Ülke olarak içinden geçmekte olduğumuz böyle hassas bir dönemde Afşin 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde görevli personellerimizin hepimizi duygulandıran ve gururlandıran bu davranışlarından dolayı personellerimize teşekkür ediyor; başarılarının devamını diliyorum” dedi.
Nail Küçük ise cumartesi günü, Afşin'den Kahramanmaraş'a giderken, bayrağı yerde gördüğünü; ancak ambulansta hasta olduğu için duramadığını anlatarak, şunları söyledi:
"Hastamızın naklini sağlayıp, tekrar ilçemize dönerken ambulanstan inip, bayrağımızı alarak, görevimin başına tekrar döndüm. Bizleri onore eden İl Sağlık Müdürü'müze ve ekibine şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum.”
İl Sağlık Müdürü Dr. Öksüz, duyarlılığından dolayı Nail Küçük'e teşekkür belgesi verdi.

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Ambulans şoförünün Türk bayrağı hassasiyeti (2)

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