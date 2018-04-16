HABER

Ambulans sürüş teknikleri eğitimi verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 09:18 | Son Güncelleme

Erzincan’da, ambulans şoförlerine güvenli sürüş teknikleri eğitimi verildi.Sağlık Bakanlığının hizmet içi eğitimi kapsamında 4 ilden Erzincan’a gelen ambulans şoförleri ve Acil Tıp Teknisyenlerine hastaların daha güvenli nakledilmesi amacıyla ambulans sürüş teknikleri eğitimi verildi.İl Sağlık Müdürlüğü tarafından trafiğe kapalı alanda, Kars, Ardahan, Iğdır ve Bayburt’tan gelen 112 Acil Servis personeli uzman personelce sürüş tekniklerinde teorik ve pratik eğitim aldı.Ambulans şoförleri ve Acil Tıp Teknisyenleri parkurda manevra yapıp kupaları devirmeden bitiş noktasına ulaşmak için çaba gösterdi.Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr.

Ambulans sürüş teknikleri eğitimi verildi

Erzincan’da, ambulans şoförlerine güvenli sürüş teknikleri eğitimi verildi.
Sağlık Bakanlığının hizmet içi eğitimi kapsamında 4 ilden Erzincan’a gelen ambulans şoförleri ve Acil Tıp Teknisyenlerine hastaların daha güvenli nakledilmesi amacıyla ambulans sürüş teknikleri eğitimi verildi.
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından trafiğe kapalı alanda, Kars, Ardahan, Iğdır ve Bayburt’tan gelen 112 Acil Servis personeli uzman personelce sürüş tekniklerinde teorik ve pratik eğitim aldı.
Ambulans şoförleri ve Acil Tıp Teknisyenleri parkurda manevra yapıp kupaları devirmeden bitiş noktasına ulaşmak için çaba gösterdi.
Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hirik, verilen eğitim hakkında bilgi vererek "Kursumuz, hem teorik hem pratik uygulama içeriyor. Teorik eğitimden sonra pratik uygulama ve sınav yapılıyor. Belirlenen bir pistte güvenli sürüş tekniğinin teorik eğitiminin pratiğe nasıl döküldüğünün test ediyoruz. Hasta güvenliği önceliğimizdir. Şu anda ki kursiyerlerimiz Kars, Ardahan, Iğdır ve Bayburt’tan gelen 112 acil servis personelimizdir." dedi.
Erzincan 112 Acil Servis Başhekimi Kaan Çakır da Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki illerde görev yapan sağlık personeline 5 gün boyunca eğitim verdiklerini belirterek, "Amacımız ambulansı süren her şoförün hastayı bilinçli şekilde hastaneye ulaştırmasını sağlamak. Eğitimlerde, ambulans kullanan kişinin kesinlikle hız ile işinin olmadığı, ambulansı güvenli sürmesi gerektiğini anlattık.Trafikteki ambulanslara, içinde kendi hastamız varmış gibi yol vermeliyiz." dedi.

Ambulans sürüş teknikleri eğitimi verildi

Ambulans sürüş teknikleri eğitimi verildi

Ambulans sürüş teknikleri eğitimi verildi

İzmir'den kahreden haber: 1 şehit!İzmir'den kahreden haber: 1 şehit!
Bursa'da hastane yangını!Bursa'da hastane yangını!
Savaş kabinesini topladı, orduya emri verdi!Savaş kabinesini topladı, orduya emri verdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim

Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Survivor'da Berna Canbeldek neden diskalifiye oldu? Berna'nın dizindeki sakatlık nedir?

Survivor'da Berna Canbeldek neden diskalifiye oldu? Berna'nın dizindeki sakatlık nedir?

Hande Erçel'in Coachella Festivali pozları sosyal medyayı salladı!

Hande Erçel'in Coachella Festivali pozları sosyal medyayı salladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Olay iddia: Deniz Baykal ve Cumhurbaşkanı Erdoğan anlaştı!

Olay iddia: Deniz Baykal ve Cumhurbaşkanı Erdoğan anlaştı!

Akdeniz'de hareketlilik! Savaş gemileri yönlendirildi

Akdeniz'de hareketlilik! Savaş gemileri yönlendirildi

Meteoroloji son dakika! İstanbul hava durumu için yeni uyarı: Yağmur geliyor

Meteoroloji son dakika! İstanbul hava durumu için yeni uyarı: Yağmur geliyor

Bingöl'de 8 aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe!

Bingöl'de 8 aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe!

İranlı uyuşturucu baronuna operasyonda gözaltına alınmıştı! Kimliği şoke etti

İranlı uyuşturucu baronuna operasyonda gözaltına alınmıştı! Kimliği şoke etti

AK Parti için olay kulis: Milletvekilleri 'başkanlığa' gözünü dikti

AK Parti için olay kulis: Milletvekilleri 'başkanlığa' gözünü dikti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.