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Ambulansa binmek isteyince jandarma ile tartıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 12:51 | Son Güncelleme

  DÜZCE'de, köy muhtarının kontrolünü kaybettiği kamyonet yol kenarındaki alana sürüklendi.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) DÜZCE'de, köy muhtarının kontrolünü kaybettiği kamyonet yol kenarındaki alana sürüklendi. Yaralanan muhtar ambulansa alınırken, kardeşi de ambulansa binmek isteyince jandarma ile tartıştı. Jandarmanın gözaltına almaya çalıştığı kişi güçlükle sakinleştirildi.

Kaza sabah saatlerinde, D-655 Karayolu Düzköy mevkiinde meydana geldi. Akçakoca Karatavuk Köyü Muhtarı Burhan Aydın idaresindeki 81 FH 073 plakalı kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yeşillik alana sürüklendi. Kazada Burhan Aydın hafif yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Burhan Aydın'a müdahalede bulundu. Bu sırada olay yerine gelen Burhan Aydın'ın kardeşi olduğunu söyleyen kişi ambulansa binmeye çalışınca jandarma sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan tartışma üzerine jandarma, tepki gösteren kişi gözaltına alınmaya çalıştı. Araya vatandaşların da girmesiyle jandarmaların arasından kurtulan kişi sakinleştirildi. Yaralanan Burhan Aydın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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