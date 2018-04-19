Ambulansa binmemek için direnen yaralıya kelepçe

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde, TIR'ın çarptığı Ercan B. (24) hastaneye gitmemek için direnince polis tarafından kelepçelendi. Sakinleşmesinin ardından kelepçeleri çözülen Ercan B. ambulansla hastaneye götürüldü.
Olay öğle saatlerinde, Ereğli'ye bağlı Gülüç beldesinde meydana geldi. M.Ç. idaresindeki 42 AZK 75 plakalı TIR, yola aniden çıktığı iddia edilen Ercan B.'ye çarptı. Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ve madde bağımlısı olduğu öne sürelen Ercan B. hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunmaya çalıştığı Ercan B., ambulansa alınmak istendiği sırada kaçtı. Polisin durdurmak istediği Ercan B., direndi. Polis ekibi, Ercan B.'yi kelepçeledi. Kelepçelendikten sonra sakinleşen Ercan B., daha sonra kelepçeleri çözülerek ambulansa alındı. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ercan B. tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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