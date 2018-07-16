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Ambulansa yol vermeyen başka ambulansa tepki gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 17:29 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta siren çalan ambulansa başka bir ambulansın yol vermediğini iddia eden otomobil sürücüsü, aracından inerek ambulans şoförüne, 'İnsan kendi meslektaşına böyle yapar mı?' diye tepki gösterdi.

ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ta siren çalan ambulansa başka bir ambulansın yol vermediğini iddia eden otomobil sürücüsü, aracından inerek ambulans şoförüne, 'İnsan kendi meslektaşına böyle yapar mı?' diye tepki gösterdi. Olay, saat 16.00 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Sıkışan trafikte siren çalarak ilerleyen ambulansa sürücüler yol vermeye çalıştı. Bu sırada arkasından gelen ambulansa yol vermeye çalışan otomobil sürücüsü ile trafikte seyir halinde olan başka bir boş ambulans arasında yol verme tartışması yaşandı. Siren çalan ambulans yoluna devam ederken, otomobilini yolun kenarına çekerek inen O.Ç., boş ambulansın sürücüsüne yol vermediği için tepki gösterdi. Ambulans şoförünün de tepki göstermesiyle araya çevredekiler girdi. Ambulansın plakasını fotoğraflayan O.Ç., İl Sağlık Müdürlüğü'ne şikayet edeceğini söyleyerek, "Ben ambulansa yol vermeye çalışırken bana delikanlılık yapmayacaksın. Seni şikayet edeceğim. Bunları da ambulans şoförü yapıyorlar. Kendi meslektaşına yol vermiyorsun sen? İnsan kendi meslektaşına böyle yapar mı?" diyerek tepkisini sürdürdü. O.Ç.'yi sakinleştiren çevredekiler aracına bindirdi. Ardından iki araç da yoluna devam etti.

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