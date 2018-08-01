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Ambulansı engelleyen drifte gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 18:16 | Son Güncelleme

Samsun'da düğün konvoyunda drift yapan araçların bir ambulansın yolunu engellemesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı - Görüntü kayıtlarının incelenmesi sonucu yakalanan zanlılar hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan işlem başlatıldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düğün konvoyunda drift yapan araçların bir ambulansın yolunu engellemesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kadıköy Mahallesi Ulugazi Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde bir düğün konvoyunun Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden merkez istikametine giderken TOKİ kavşağında durarak konvoydaki iki aracın drift yapması, bu sırada bir ambulansın yolda ilerleyememesi üzerine yan yola geçerek devam etmesini içeren görüntülere ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri kayıtları incelemeye aldı.

Yapılan incelemeler üzerine kara yolundaki 59 UK 919, 55 BDM 36 ve 06 MTH 49 plakalı otomobiller tespit edildi. Konuya ilişkin İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri araçları kullandıkları öne sürülen S.K. (24), Ö.Ö.K. (21) ve M.K'yı (24) gözaltına aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheliler, daha sonra sağlık kontrolünden geçirildi.

"Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan işlem başlatılan şüpheliler hakkında trafik cezası da uygulanacağı belirtildi.

Kadıköy Mahallesi Ulugazi Mahallesi Ulugazi TOKİ Bloklarında yaşayan Murat Memişoğlu, Barış Bulvarı üzerinde düğün konvoyunun çevreyi nasıl rahatsız ettiğini göstermek için cep telefonuyla kaydettiği görüntüyü sosyal medyada paylaşmıştı. Kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenen paylaşımda, bir düğün konvoyunun Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden merkez istikametine giderken TOKİ kavşağında durarak konvoydaki iki aracın drift yaptığı görülürken, bu sırada bir ambulansın yolda ilerleyememesi üzerine yan yola geçerek devam etmesi de dikkati çekmişti.

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