HABER

Ambulansla kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 15:05 | Son Güncelleme

Bolu'da hasta taşıyan ambulansla kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

D-100 Karayolu'nun Bolu kesiminde hasta taşıyan ambulansla ekmek kamyonetinin çarpışması sonucu ambulanstaki hasta ve yakınının da aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Göynük'ten Bolu'ya hasta sevk eden Ahmet Arif idaresindeki 14 GD 972 plakalı ambulans, Dağkent Işıklı Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Hakan Turan yönetimindeki 14 EF 321 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, araç sürücüleriyle ambulansta bulunan sağlık personelleri Elif Özdamar ve Burcu Yılmaz, ambulansta bulunan Tülay ve Bedriye Demirtaş yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulans ve UMKE ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Bolu'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yan yatan kamyonette bulunan ekmekler yola savruldu. Çevredeki vatandaşlar, yaralıların hastanelere kaldırılmasının ardından yere saçılan ekmekleri topladı.

PARTNERÜnlü şarkıcı kız arkadaşıyla arabada çok fena yakalandıÜnlü şarkıcı kız arkadaşıyla arabada çok fena yakalandı
Kıbrıs'ta, Hala Sultan Tekkesi'ne uygun olmayan kıyafetle ziyarete imamdan tepkiKıbrıs'ta, Hala Sultan Tekkesi'ne uygun olmayan kıyafetle ziyarete imamdan tepki
Son dakika! Rize'de heyelan sonucu 3 motosikletli mahsur kaldıSon dakika! Rize'de heyelan sonucu 3 motosikletli mahsur kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ambulans kaza yaptı Bolu trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

Aşka geldiler! Asena'yı öpücüklere boğdu

Aşka geldiler! Asena'yı öpücüklere boğdu

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

Diğer Haberler
Son dakika! Rize'de heyelan sonucu 3 motosikletli mahsur kaldı

Son dakika! Rize'de heyelan sonucu 3 motosikletli mahsur kaldı

Fetullah Gülen talimat verdi, örgüt üyelerinin kaçışı hızlandı

Fetullah Gülen talimat verdi, örgüt üyelerinin kaçışı hızlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Küçük çocuğa cinsel organını gösterdi! Linç girişimi kamerada

Küçük çocuğa cinsel organını gösterdi! Linç girişimi kamerada

Hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya konuştu

Hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya konuştu

Mersin'de 1700 yıllık büst bulundu! 'Dünyadaki en seçkin eserlerden'

Mersin'de 1700 yıllık büst bulundu! 'Dünyadaki en seçkin eserlerden'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.