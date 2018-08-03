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Amca rezaleti! 'Babalık yaptım'

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 14:51 | Son Güncelleme

Bursa'da 51 yaşındaki amca, 16 yaşındaki lise öğrencisi yeğenini yıllarca istismar etti. İlk para karşılığı birlikte olmayı teklif eden S.Ö. daha sonra otomobilde de kız çocuğunu taciz etti. Amcasının yaptıklarını kanıtlamak için taciz esnasındaki konuşmaları ses kaydı alan kız şikayetçi oldu. 32 yıl hapsi istenen amca, "Ona uzun yıllar babalık yaptım" diye kendini savundu

Amca rezaleti! 'Babalık yaptım'

Market işletmecisi S.Ö., iddiaya göre, ilk kez 2015 yılında, henüz 13 yaşında olan yeğeni K.Ö.'ye para karşılığında birlikte olmayı teklif ederek, tacizde bulundu. S.Ö., 2018 yılının Ocak ayında ise restorana götürdüğü yeğenini yine sözle taciz etti. S.Ö.'nün, şubatta tekrar buluştuğu yeğenine bu kez otomobilde cinsel istismarda ve tacizde bulundu. K.Ö., araçta, amcasının kendisini taciz ederken söylediği sözleri cep telefonuyla kaydederek, durumu ailesine anlattı.

32 YIL HAPİS TALEBİ

Ailenin şikayeti üzerine tutuklanan S.Ö.'nün, Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya 'çocuğun cinsel istismarı', 'çocuğa karşı cinsel taciz', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'hakaret' suçlarından 32 yıl hapsi istenen sanık S.Ö. ile avukatlar katıldı. Önceki duruşmada, ilk iki olayın ardından amcasının tacizini kanıtlamaya karar verdiğini, bunun için üçüncü kez buluştuğunu ve hem elle hem de sözle taciz edilirken ses kaydı aldığını anlatan K.Ö. ise bu duruşmaya katılmadı.

SES KAYDI DÖKÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORUNDA

​Duruşmada, tutuklu sanığın, yeğenine tacizde ve istismarda bulunduğuna ilişkin ses kaydı dökümünün yer aldığı bilirkişi raporu okundu. Sanık S.Ö., savunmasında, kendisine komplo kurulduğunu, olaydan sonra kızın ağabeyinin ses kaydı karşılığında kendisinden 20 bin TL talep ettiğini ileri sürdü. S.Ö., yeğeniyle ilgilenmesini, onun annesinin kendisinden istediğini iddia ederek, şunları söyledi:

"K.Ö.'ye 2 yıl boyunca maddi ve manevi olarak destek oldum. Yeğenimin toplum ahlakı ile bağdaşmayacak hal ve hareketlerine şahit oldum. Bir ihtiyacı olduğunda yardımcı olmaya çalışıyordum. Anne ve babasını boşanmaktan vazgeçirdim. Bir defa benden 2 bin lira istedi. Vereceğim para ile erkek arkadaşıyla tatile gitmiş. Ben ömrüm boyunca insanlara iyilik yapmış bir insanım. Yeğenime de uzun yıllar boyunca amcalık ve babalık yaptım. Suçlamaları kabul etmiyorum."

Mahkeme heyeti, sanık S.Ö.’nün tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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DHA


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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Terbiyesiz herif. Babalık yapmış. Utanmazın söylediklerine bak. Senden iskele babası bile olmaz, utanmaz.
Kardeşim şu taciz haberlerinde detay verim milletin bilinç altında görüntüler oluşturmayın. Millet taciz olayımı okuyor yoksa cinsel hikayelermi okuyor belli değil
ispat edildiyse kırın kalemini
ulan ne hale geldi bu ülke be
bu sapık adama ne yazsak çare değil en iyisi mi bu kanunlarımız nezdinde adım edilmeli ki geri kalan ömrünü öküz gibi çalışarak ve yiyerek tüketsin
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