Amca rezaleti! 'Babalık yaptım'

Market işletmecisi S.Ö., iddiaya göre, ilk kez 2015 yılında, henüz 13 yaşında olan yeğeni K.Ö.'ye para karşılığında birlikte olmayı teklif ederek, tacizde bulundu. S.Ö., 2018 yılının Ocak ayında ise restorana götürdüğü yeğenini yine sözle taciz etti. S.Ö.'nün, şubatta tekrar buluştuğu yeğenine bu kez otomobilde cinsel istismarda ve tacizde bulundu. K.Ö., araçta, amcasının kendisini taciz ederken söylediği sözleri cep telefonuyla kaydederek, durumu ailesine anlattı.

32 YIL HAPİS TALEBİ

Ailenin şikayeti üzerine tutuklanan S.Ö.'nün, Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya 'çocuğun cinsel istismarı', 'çocuğa karşı cinsel taciz', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'hakaret' suçlarından 32 yıl hapsi istenen sanık S.Ö. ile avukatlar katıldı. Önceki duruşmada, ilk iki olayın ardından amcasının tacizini kanıtlamaya karar verdiğini, bunun için üçüncü kez buluştuğunu ve hem elle hem de sözle taciz edilirken ses kaydı aldığını anlatan K.Ö. ise bu duruşmaya katılmadı.