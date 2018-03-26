Erzurum'un Oltu ilçesinde amcasının kullandığı kamyonetin altında kalan çocuk öldü.

Oltu'ya bağlı Sağlıcak Mahallesi'nde Hüseyin U, plakası öğrenilemeyen kamyonetle, tarlada oynayan yeğeni Berat Taha U'ya (4) çarptı.

Aracın altında kalan yeğenini fark eden sürücü, ağır yaralanan çocuğu Oltu Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Berat Taha U, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Amca Hüseyin U. gözaltına alındı.