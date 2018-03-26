HABER

Amcasının kullandığı kamyonetin altında kalan çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 19:32 | Son Güncelleme

Amcasının kullandığı kamyonetin altında kalan çocuk öldü

Erzurum'un Oltu ilçesinde amcasının kullandığı kamyonetin altında kalan çocuk öldü.

Oltu'ya bağlı Sağlıcak Mahallesi'nde Hüseyin U, plakası öğrenilemeyen kamyonetle, tarlada oynayan yeğeni Berat Taha U'ya (4) çarptı.

Aracın altında kalan yeğenini fark eden sürücü, ağır yaralanan çocuğu Oltu Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Berat Taha U, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Amca Hüseyin U. gözaltına alındı.

Bu sabah Beşiktaş!Bu sabah Beşiktaş!
Ambulans ile otomobil çarpıştı: Ölüler varAmbulans ile otomobil çarpıştı: Ölüler var
Denizli'de sabaha karşı büyük facia!Denizli'de sabaha karşı büyük facia!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
4 yaşında Çocuk kamyonet Oltu öldü trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...

Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bekir Bozdağ Afrin'deki şehit sayısını açıkladı

Bekir Bozdağ Afrin'deki şehit sayısını açıkladı

Mahkeme Başkanı'ndan Ömer Faruk Kavurmacı'ya sert çıkış! 'İsterseniz ineğe tapın'

Mahkeme Başkanı'ndan Ömer Faruk Kavurmacı'ya sert çıkış! 'İsterseniz ineğe tapın'

Sürpriz satıştan sonra Hürriyet’te art arda istifalar

Sürpriz satıştan sonra Hürriyet’te art arda istifalar

Osman Öcalan'dan itiraf: PKK benden Öcalan'ı satmamı istedi, sonra kendileri yaptı

Osman Öcalan'dan itiraf: PKK benden Öcalan'ı satmamı istedi, sonra kendileri yaptı

İstanbul'da dehşet! Döner bıçağı ile saldırdı

İstanbul'da dehşet! Döner bıçağı ile saldırdı

Yürüyen merdiven kazasıyla ilgili yeni gelişme! İBB kendini kamera görüntüsüyle savundu

Yürüyen merdiven kazasıyla ilgili yeni gelişme! İBB kendini kamera görüntüsüyle savundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.