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Amcasının oğlunu öldüren sanığa müebbet istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 11:28 | Son Güncelleme

Davada mütalaa veren cumhuriyet savcısı, sanığın, amcasının oğlunu öldürmekten müebbet hapis, amcasını yaralamaktan ise 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de amcasının oğlunu bıçaklayarak öldürdüğü, amcasını da yaraladığı gerekçesiyle sanık Naci Kaplan'ın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Naci Kaplan, müdahil Dijle Atçeken ve taraf avukatları katıldı.

Heyet değişikliği nedeniyle eski zabıtların okunduğu duruşmada, cumhuriyet savcısı, mütalaasını mahkemeye sundu.

Sanığın 27 Mayıs 2016'da amcası Ali Kaplan'ın evine gittiği burada amcası ve amcasının oğlu Fırat Emrah Kaplan ile para meselesi nedeniyle tartıştığı anlatılan mütalaada, daha sonra sanık Naci Kaplan'ın evden ayrıldığı, bir süre sonra amcası ile amcasının oğlu ile Şirinevler Meydanı'nda buluşarak yeniden kavga ettiği belirtildi. Kavga sırasında sanık Naci Kaplan'ın, amcasını ve amcasının oğlu Fırat Emrah Kaplan'ı bıçakla yaraladığı belirtildi.

Fırat Emrah Kaplan'ın hayatını kaybettiği, amca Ali Kaplan'ın da hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı kaydedilen mütalaada, sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

Sanık avukatı Ayla Köse Okur, esas hakkındaki mütalaaya katılmadıklarını ifade ederek, savunma için süre talebinde bulundu. Müdahil avukatı Davut Erkan da mütalaaya katılmadıklarını söyleyerek, sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, sanık avukatı ile müdahil avukatına süre verilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

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Bakırköy cinayet dava duruşma naci kaplan

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