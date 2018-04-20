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Amedsporlu futbolcuların fotoğrafını çektiler, başlarına gelmeyen kalmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 15:44 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da, kafede oturan Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün 3 futbolcusunun fotoğrafını gizlice çeken garson O.D. ve fotoğrafı sosyal medyadan futbolculara gönderen kuzeni Ş.E.'nin, kafe sahibi C.S. ve arkadaşı A.T. tarafından dövülmesine ilişkin davaya devam edildi. Zanlıların çocukları tekmeleyip, yumrukladığı ve taşlarla dövdüğü belirtilen C.S. ile A.T.'nin, O.D. ve Ş.E.'den soyunup, şişeye oturmalarını istediği ileri sürüldü.

Amedsporlu futbolcuların fotoğrafını çektiler, başlarına gelmeyen kalmadı

İddianameye göre, Kayapınar ilçesinde, garson olarak çalıştığı kafede O.D. (17), 24 Aralık 2016 tarihinde, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün A.G., E.B. ve L.T. isimli futbolcularının gizlice fotoğrafını çekip, kuzeni Ş.E.'ye (16) gönderdi. Ş.E., fotoğrafı sosyal medyadan mesajla futbolculara gönderdi. Bunun üzerine 3 futbolcu, kafe sahibi C.S.'yi çağırıp, şikayetini dile getirdi. Olaya sinirlenen C.S., arkadaşı A.T.'yi de yanına alarak, garson O.D.'yi otomobile zorla bindirip, kuzeni Ş.E.'nin evinin önüne gitti. Kuzeninin çağırması üzerine aşağı inen Ş.E. de araca zorla bindirildi. Kafe sahibi ve arkadaşı, yol boyunca dövdükleri çocukları boş araziye götürdü. Çocukları tekmeleyip, yumrukladığı ve taşlarla dövdüğü belirtilen C.S. ile A.T.'nin, O.D. ve Ş.E.'den soyunup, şişeye oturmalarını istediği ileri sürüldü. Çocukların, kıyafetlerini çıkarıp, karanlık havada şişeye oturmuş gibi yaptığı kaydedildi. C.S. ve A.T.'nin, çocukların bu halde fotoğrafını çektiğini belirten savcı, şüphelilerin O.D. ve Ş.E.'yi bir süre daha döverek, kafeye getirdiğini ve futbolcularla yüzleştirdikten sonra bıraktığını kaydetti.

İddianamede, kafe sahibi C.S. ve arkadaşı A.T. hakkında, 5,5 yıldan 19,5 yıla kadar hapis cezası istenirken, şühelileri azmettirdiği iddia edilen 3 futbolcu hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

GÖREV UYUŞMAZLIĞINI İSTİNAF MAHKEMESİ ÇÖZDÜ

İddianamenin kabul edilmesinin ardından tutuksuz sanıklar C.S. ve A.T., Diyarbakır 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. İlk duruşmada 'şişeye oturtma' girişiminin cinsel istismar olabileceğini belirten mahkeme heyeti, görevsizlik kararı vererek, dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Ağır Ceza Mahkemesi'nin karşı görevsizlik kararı üzerine dosya, bu kez uyuşmazlığın çözülmesi için Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi. İstinaf Mahkemesi'nce de davaya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bakılmasına karar verildi.

'SADECE DARP VAR'

Davanın 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk celsesinde görüşünü açıklayan savcı, sanık C.S.'nin tutuklanmasını istedi. C.S. ise suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Sadece darp iddiasını kabul ediyorum. 'Hakaret', 'tehdit' ve 'cinsel istismar' suçunu kabul etmiyorum. Araca zorla bindirip, götürmedim. Kesinlikle video kaydı almadık ve şantaj yapmadık. Böyle bir kayıt da yoktur. Kesinlikle şişeye oturtma girişimi olmadı" dedi.

'SİLAHLA TEHDİT ETTİLER'

Davanın son celsesinde, mağdur çocuklardan O.D.'nin ifadesi alındı. Sanıklardan şikayetçi olduğunu belirten O.D., "Bizi şişeye oturtmak istediler. Sişe, vücuduma temas etti. Bu sırada kamera kaydı alıyorlardı. Sanık, kendi telefonu ile kaydetmek istedi; yapamayınca benim telefonumu aldı ve kaydetmeye başladı. Sonra bu kayıtları yayınlayacaklarını söylediler. Sanıklardan C.S., beni; diğeri de kuzenimi dövüyordu. Olaydan sonra fotoğrafları sildiklerini söylediler. Beni kafeden aldılar. Ayrıca son ayki maaşımı de vermeden işten çıkardılar. Önce beni tenha araziye götürdüler. Orada silahla tehdit ettiler" diye konuştu.

Duruşmada söz alan mağdurların avukatı Barış Yavuz ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın avukatı Remzi Atalay, sanıkların tutuklanmasını talep etti. Daha sonra söz alan sanık C.S.'nin avukatı ise "Mağdur, ifade verirken, yönlendirilmiş bir anlatımda bulundu" dedi.

Ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutuklanmasına yönelik talebi reddederek, duruşmayı erteledi.

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Diyarbakır Amed Sportif Faaliyetler Kulübü

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ne bu şimdi,kutsal damacana amedlilermi bunlar.fotosu çekilemez mi bunların.
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