Ameliyat riskli bulununca eski kalp kapağı içine yeni kapak yerleştirildi (LOGOLU)

Buse ÖZEL - Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL, (DHA) Daha önce 3 kez kalp kapakçığı ameliyatı olan, 76 yaşındaki Meral Yakşi 4'üncü kez kalp ameliyatı olması gerekince farklı bir yöntem denendi. Ameliyatı riskli bulunan Yakşi'nin kateter ile kasık bölgesinden girilerek, var olan kalp kapakçığının içine yeni kapak yerleştirildi ve açık ameliyatın riskleri ortadan kaldırıldı. Ameliyatı gerçekleştiren Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aydın Yıldırım, Türkiye'de yaklaşık 10 yıldır uygulanan operasyon ile sadece yaklaşık 30 hastaya yapıldığını söyledi. Oyuncu Gülen Karaman'ın annesi, Meral Yakşi, 2 gün sonra taburcu oldu.

OPERASYON DEVAM EDERKEN KALP KAPAKÇIĞI TEST EDİLDİ

Hastanın ileri derecede nefes darlığı, çabuk yorulma gibi şikayetler ile başvurduğunu söyleyen Prof. Dr. Yıldırım şunları söyledi: "Hastamızın kalbinin sağ tarafında hayvan dokularından elde edilen, biyoprotez kapak fonksiyonunu göremiyordu. Bu nedenle ya cerrahi olarak ya da kateter aracılığıyla kasık bölgesinden girilerek yeni bir kapak yerleştirilmesi gerekiyordu. Hastanın 4'üncü operasyonu olması nedeniyle ileri derecede cerrahi riski olduğundan hasta ile konuşularak bu işlemin kateter aracılığıyla yapılmasına karar verildi ve yeni kapak eski kapağın içine yerleştirildi. Yerleştirilen kapak daha sonra balon aracılığıyla şişirildi. Kapağın fonksiyonları ise operasyon ile eşzamanlı olarak ultrason yapılarak değerlendirildi. Kapağın fonksiyonlarının iyi olduğu, darlığın ortadan kalktığı ve kan kaçağının tamamen yok olduğu görüldü."