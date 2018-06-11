Ameliyat sırasında dans eden doktor kendini savundu

ABD’nin Atlanta kentinde plastik cerrah olarak çalışan ve ameliyat sırasında şarkı söylerken ve dans ederken çekilen videolarıyla büyük tepkilye neden olan Dr. Windell Boutte, videoların hastaların talebiyle çekildiğini savundu.
CNN'nin haberine göre, YouTube kanalından paylaşılan ancak daha sonra silinen en az 20 videonun birinde, ameliyat sırasında baygın hastanın yanında ellerinde ameliyat aletleriyle, ameliyat maskesi olmadan şarkı söyleyerek dans ettiği görülen Dr. Windell Boutte, videoların, fiziksel dönüşümlerinin kayda alınması ve kutlanması için hastaların izniyle çekildiğini söyledi.
Plastik cerrah Dr. Boutte, HLN Televizyonuna verdiği röportajda, video taleplerinin hastalardan geldiğini ifade ederek, "Bunların hepsi hastaların rızasıyla çekilmiş, planlı videolardı." dedi.
Hastaların çoğu zaman, 30 ila 60 saniye süren videolarda kullanılacak melodiyi seçtiğini belirten Boutte, şarkıların belirli kısımlarının ne zaman çalacağı ile ilgili hastaların kendisini yönlendirdiğini ileri sürdü.
Röportajının ardından, Georgia Sağlık Müdürlüğü, 7 hastanın tedavisiyle ilgili görevini kötüye kullandığı iddialarını gerekçe göstererek Boutte'nin tıp lisansını askıya aldı.
Sağlık Müdürlüğünden verilen kararda, "Boutte'nin devam eden tıp uygulamaları halk sağlığı, güvenliği ve refahı adına tehdit oluşturmakta ve mecburi şekilde acil eylem gerektirmektedir." ifadesi kullanıldı.
Doktor aleyhine açılan davalarda, üç kadın hastayı temsil eden avukat Susan Witt de söz konusu durumun ameliyat olan hastalara karşı bakımın ve ilginin eksikliğini gösterdiğini savundu.
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