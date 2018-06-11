Ameliyat sırasında dans eden doktor kendini savundu

ABD’nin Atlanta kentinde plastik cerrah olarak çalışan ve ameliyat sırasında şarkı söylerken ve dans ederken çekilen videolarıyla büyük tepkilye neden olan Dr. Windell Boutte, videoların hastaların talebiyle çekildiğini savundu.

CNN'nin haberine göre, YouTube kanalından paylaşılan ancak daha sonra silinen en az 20 videonun birinde, ameliyat sırasında baygın hastanın yanında ellerinde ameliyat aletleriyle, ameliyat maskesi olmadan şarkı söyleyerek dans ettiği görülen Dr. Windell Boutte, videoların, fiziksel dönüşümlerinin kayda alınması ve kutlanması için hastaların izniyle çekildiğini söyledi.

Plastik cerrah Dr. Boutte, HLN Televizyonuna verdiği röportajda, video taleplerinin hastalardan geldiğini ifade ederek, "Bunların hepsi hastaların rızasıyla çekilmiş, planlı videolardı." dedi.

Hastaların çoğu zaman, 30 ila 60 saniye süren videolarda kullanılacak melodiyi seçtiğini belirten Boutte, şarkıların belirli kısımlarının ne zaman çalacağı ile ilgili hastaların kendisini yönlendirdiğini ileri sürdü.