Ameliyatta, boğazında gazlı bez unutulan minik Beria'nın ailesinden suç duyurusu

TRABZON'da bademcik ameliyatı sırasında boğazında 15 santimetre uzunluğunda sargı bezi unutulan 3 yaşındaki Beria Su Kolcu'nun annesi Büşra Kolcu, ameliyatı gerçekleştiren doktor M.İ. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı?na suç duyurusunda bulundu. Şikâyet sonrası hastane ve doktor ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Trabzon'da Pfapa hastalığı nedeniyle 4 Haziran günü bademcik ameliyatı olan 3 yaşındaki Beria Su Kolcu'nun boğazında 15 santimetrelik sargı bezi unutuldu. Bademcik ameliyatı sonrası taburcu olan Beria Su Kolcu, ameliyattan 2 gün sonra uyandığında annesi ve babası tarafından yüzü morarmış bir halde bulundu. Baba Burak Kolcu, nefes alamaz durumdaki kızına ilk müdahaleyi yaptığı sırada, boğazında beyaz bir cisim olduğunu fark etti. Burak Kolcu, elini çocuğun boğazına sokup cismi çıkardığında 15 santimetrelik sargı bezini gördü. Bunun üzerine anne Büşra Kolcu hastaneyi aradı. Hastaneden kendilerine dalga geçer cinsten cevaplar verildiğini söyleyen ve doktorun kendisine "Ramazan kafası, oruçluyuz" cevabını verdiğini belirten Büşra Kolcu, hastane ve doktor M.İ. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı?na suç duyurusunda bulundu. Büşra Kolcu, " Kızım 2 bin'de 1 rastlanan bir hastalığa yakalandı. Bademcik ameliyatı olması gerekiyordu çok küçük bir yaşı olduğu halde. Bazı doktor araştırmaları yaptıktan sonra Trabzon'da fakültenin profesörüyle beraber görüştük o da ameliyatı hemen yapacağını söyledi. Akabinde ameliyatı oldu fakültede, 3 gün sonra Beria hiçbir şey yememeye başladı, her aldığı yudumu kusmaya başladı. Doktor, geldiğinde bir mide ilacı yapılmasını istedi. Ancak onun öncesinde hiçbir şekilde, ne bir röntgen çekmek ne bir tahlil hiçbir şey yapılmadı. Dili büyüdü, konuşmuyordu, hiçbir şey yemiyordu. Sonrasında mide ilacını yaptılar, mide ilacından sonra da ben tekrar tektiler yapılmasını istedim. Sonra doktor Beria'nın bu olayı çok abarttığını, biraz sakinleşmesi gerektiğini söylediler ve bizi gece 12'de taburcu ettiler. Saat 1'de evimize geldik Beria uyudu. Sabah uyandığımızda Beria mosmor bir halde, nefes alamıyordu. Babasının yaptığı müdahalelerden sonra, küçük dilinin yanında beyaz bir parça gördü. Parçayı çekip çıkardığında 15 santimetre uzunluğunda bir sargı bezi buldu. Bunun üzerine, doktor ve hastaneyi aradık. Bizimle birçok konuda dalga geçer gibi konuştular. Dışkı yoluyla atabileceğini, ameliyatta unutulmuş bize haber verilmemiş, ramazan kafası oruç tutuyorlarmış, böyle şeyler olurmuş gibi şeyler söylendi" dedi.

'DOKTOR BİZİ HİÇ ARAMADI'

Olayın ardından doktor ile hiçbir şekilde iletişim kuramadıklarını ifade eden Büşra Kolcu, doktorun konuyla hiç ilgilenmediğini iddia etti. Büşra Kolcu, " Biz hastaneye gittiğimizde profesör Mehmet İmamoğlu orada yoktu. Asistanlarıyla görüştük, sürekli asistanlarıyla muhatap olduk. Doktor bey bizi hiç aramadı. Beria'yı 4 gün sonrası için muayenehaneye çağırdı, orada muayene edeyim, tamponun bir etkisi olmuş mu dedi. Ben hastanede üzerine basa basa röntgen çekilmesini istedim, hala içeride bir şeyler kalıp kalmadığını bilmek adına. Bana hep prosedürlerimizde böyle şeyler yok dendi. Çıkan sargı bezi iltihapla kaplıydı, ben Beria'ya tahlil yapılmasını istedim. Verilen antibiyotiği kesmek istediler. Tahlil de yapıldığında enfeksiyon değerleri çok yüksek çıktı, antibiyotiğe tekrar başlattılar. Yani süreç, hep benim diretmelerim sonucunda ilerledi, doktorlar hiçbir şey yapmayacaklarmış gibi. Sonra ben Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum, sonrasında CİMER'e başvurdum. Oradan gelen cevaplardan sonra şu an zaten hastanede soruşturma başlatılmış durumda. Amacım, Beria evet yaşıyor ama bundan sonra bu kadar küçük yaştaki çocuklara bu kadar ihmalkârlık yapılmış olması bir canın kaybolmasıyla sonuçlanır. Böyle şeylerin yaşanmaması için sadece sesimi duyurmak istedim" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUĞUMUN PSİKOLOJİSİ ETKİLENDİ'

Yapılan ameliyattan ve ihmalin ardından çocuğun psikolojisinin bozulduğunu ve beyaz önlük giyen herkesten korkmaya başladığını ifade eden anne Büşra Kolcu, " Beria hiçbir şekilde, hiçbir insanı kendisine dokundurtmuyor. Ben sağlık ocağındaki takiplerine dâhil götüremiyorum. Beria beyaz önlük giyen herkesten korkmaya başladı. Psikolojisi bu durumdan çok etkilendi" şeklinde konuştu.

