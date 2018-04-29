Amerika Diyanet Merkezinde çocuk şenliği

WASHINGTON (AA) - Amerika Diyanet Merkezinde (DCA) gerçekleştirilen 23 Nisan temalı çocuk şenliğine katılan Türk ve Amerikalı çok sayıda çocuk, sundukları gösterilerle beğeni topladı.
ABD'nin başkenti Washington'a yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde yer alan DCA'de Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM DCA) iş birliğinde gerçekleştirilen şenlik, bölgede yaşayan çok sayıda insanı bir araya getirdi.
Türk ve Amerikalı çocukların hep birlikte İstiklal Marşı'nı okumalarıyla başlayan etkinlikte şiirler okundu, şarkılar seslendirildi, Nasrettin Hoca tiyatrosu sergilendi ve gruplar halinde diğer sunumlar gerçekleştirildi. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan ve üzerlerinde Türk bayrağı motifli tişörtler bulunan çocuklar, sahnedeki performanslarıyla yoğun alkış aldı.
Katılımcıların büyük beğeniyle takip ettiği etkinliğe DCA yetkililerinin yanı sıra Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden temsilciler de katıldı.
Şenliğin sonunda konuklara ikramlarda bulunulurken, çocuklar oyun ve eğlence alanlarına ilgi gösterdi.
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