Amerika genelinde yapılan ’Yaşamlarımız İçin Yürüyüş’ etkinliği Los Angeles’ta da gerçekleşti

Tüm Amerika genelinde yapılan ve yüzbinlerin yürüdüğü Yaşamlarımız için Yürüyüş (March for our Lives) gösterileri Los Angeles’ta da gerçekleşti. Yürüyüşe başta öğrenciler olmak üzere 60 bin kişi katıldı.

Yürüyüşün ana sloganı “Bir daha Asla”

Çoğunluğu geçtiğimiz haftalarda Florida Marjory Stoneman Douglas Lisesinde meydana galen silahlı saldırı sonrası hayatta kalan öğrencilerden oluşan “Bir Daha Asla” (NeverAgain) grubu önderliğinde gerçekleşen gösteri silah kanunlarının sıkılaştırılması talebinde bulunuyor.

Los Angeles merkezinde toplanan kalabalık burada çeşitli noktalarda kurulan sahnelerde öğrenci temsilcilerinin konuşmalarını dinledikten sonra Los Angeles Belediye Binası’na doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüş boyunca Ulusal Silah Derneği - NRA‘i ve silah yasasının çıkmasını engelleyen politikacıları hedef alan grup sıklıkla “NRA’e hayır”, “Çocukları Koru Silahları değil” ve “Ne istiyoruz? Silah Kontrolü. Ne zaman istiyoruz? Şimdi” diye sloganlar atarak tekrardan belediye binası önünde toplandı.

Burada toplananlara sahneden seslenen Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, “Bu caddeler kimin ve Bu yaşamlar kimin” diye sordu. Kalabalık her iki soruya da bizim cevabını verdi. Göstericilerin Los Angeles şehrine hoş geldiğini söyleyen Garcetti, “Bu gösteri en basit hak için, yaşamlarınız için.” dedi.

ABD’nin kişisel silahlanmaya izin veren 2. Yasası hakkında son zamanlarda çok şeyler duyulduğunu ama bugün burada ABD’nin anayasanın konuşma özgürlüğünü koruyan 1. Maddesinin ne kadar güçlü olduğunu gösterdiklerini anlatan Garcetti, “bu zaman silah yasalarını değiştirmek için doğru zamandır” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ı da eleştiren Garcetti, “ABD’nin başkanı, programı kabul et sayın başkan veya yolumuzdan defol” dedi.

Garcetti’nin ardından Marjory Stoneman Douglas Lisesinde yaşanan saldırıdan kurtulan Mia Freeman ve Hayley Licata konuştu. Mia saldırı olduğu gün okulda olduğunu, o gün 17 kişiyi kaybettiğini ve bir daha tekrarlanmaması için “Bir Daha Asla” hareketini başlattıklarını söyledi ve “Çocukların okula geleceklerini kurmak için okula giderken, o geleceği tekrar görebilecek miyiz diye endişe etmemesi gerekir” dedi.

Hayley ise aynı şekilde saldırının olduğu gün okulda olduğunu ve bugün burada bunun tekrar yaşanmaması için bulunduğunu söyledi.

Ardından kısa bir konuşma yapan şarkıcı Willow Smith “bu kalabalığı burada görmek bena umut veriyor” dedi.

Gösteride konuşan bir diğer komedyen ve aktris Amy Schumer da “bu anlar bizim kim olduğumuzu belirler. Zor zamanlarda ne yaptığımız, doğru ile nasıl ilişkilendiğimiz ve yanlıştan nasıl uzak durduğumuz belirler. Açıkça kötü olandan uzak durmak. Mesela NRA’den yüzlerce yıl önce yazılmış çocukların öldürülmesine izin veren tarihi geçmiş yasaları korumak için para almak gibi. Burada duran herkese ve öğrencilere teşekkür ederim” dedi.

İnançlar arası Koalisyon grubundan konuşan Najeeb Asayin “Ben Müslüman bir anneyim ve silaha karşıyım. Siyah Yaşamları Önemlidir ve Göçmen hakları organizasyonlarının yanındayım. Hayatını kaybeden 17 çocuğun yanındayım. Ben Müslüman bir anneyim ve siz ve ben bu savaşta beraberiz” dedi

Konuşmaların ardından ufak konserler verildi.

Trump ve NRA destekçileri de oradaydı.

Sayıları yirmiyi bulmayan Trump’ı ve kişisel silahlanma ile NRA’i destekleyen ufak bir grupta karşıt protesto düzenledi. İki protestocu grup arasında bir olaya izin vermemek için polis Trump yanlısı göstericilerin çevresinde barikat kurdu.