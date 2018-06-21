Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Amerika nasıl verdiyse, silahları alacak. Silahı veren Amerika'dır. Silahları toplayacak olan da yine Amerika'dır. YPG'lilerle muhatap olmayacağız. 'Bize silahınızı verin' demeyeceğiz. Silahı veren de ben değilim. Benim silahım değil." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'da katıldığı CNN Türk televizyonu canlı yayınında, Münbiç operasyonuna ilişkin, takvimin 4 Haziran - 4 Temmuz hazırlık çalışmalarının tamamlanması ve 4 Temmuz'dan itibaren çekilmelerin başlaması olarak işlediğini belirtti.

Yol haritasına bakıldığında 10 günlük ön hazırlık ve daha sonra hazırlık olduğunu aktaran Çavuşoğlu, atılan adımların bulunduğunu, 4 Temmuz'dan sonra da tamamen uygulanacağını kaydetti.

Bir ay içinde uygulamanın başlayacağını anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"4 Haziran'dan sonra. Bir ay ne zaman, 4 Temmuz. Şu ana kadar yol haritası tam anlamıyla uygulanıyor, hiçbir aksaklık yok. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de uygulanması konusunda bir tereddütümüz yok. Bu ortak bir yol haritamız. Artık birlikte karar verdiğimiz, onayladığımız yol haritasını da uygulamayacaksak, o zaman birbirimize ne zaman güveneceğiz, nasıl güveneceğiz, tamamen güven ortamı zedelenir. Zaten bu adımların sebeplerinden bir tanesi de Türkiye ile ABD arasında kaybolan, onlardan kaynaklanan kaybolan bu güvenin tekrardan tesis edilmesi. Çünkü güven kaybolduğu zaman diğer konularda da adım atamazsınız. İki ülke ilişkilerini sürdürürken birbirine güvenmiyorsa, o zaman nasıl adım atacaksınız. Nasıl güveneceksiniz, nasıl uygulayacaksınız. Dolayısıyla yol haritası konusunda hiçbir sıkıntı yok. tamamen işliyor. Hiç kimsenin bir endişesi olmasın. Bu bir diplomatik zaferdir. Bazen dediğim gibi sahada önce adım atarız. Sonra masada bu attığımız adımı sonuna kadar da savunuruz ve sahada kazanımlarımızı kaybetmeyiz. Şimdi ise yine daha önce sahadaki kazanımlarımızla beraber masada elde ettiğimiz bir sonuçtur. Şimdi bu sonucu sahada uygulaması safhasındayız. Bu Suriye'nin geleceği için de önemli. Suriye'nin şu anda YPG'nin kontrol altında olduğu diğer bölgeler için de bir model olacaktır, bir örnek olacaktır. Bu yol haritası sadece Münbiç ile sınırlı değildir. İlk etapta Münbiç'ten başlayacaktır."