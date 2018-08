"Amerika Rusya'ya yaptırımları ile jandarmalığa soyunuyor"

- "Amerika koruyucu bir rol üstlendiğini göstermeye çalışıyor"

ABD'nin Rusya'ya olan yaptırımlarının içeriğine değinen Karaca, özellikle milli güvenlik konusunda hassasiyeti bulunan maddelerin Rusya'ya ihracatı için gerekli izinlerin kaldırılmasının ön görüldüğünü belirtti.

Prof. Dr. Karaca, "Bu maddelerin ne olduğunu net olarak bilmiyoruz. Ancak, yaptırım kararına bakıldığı zaman uzay çalışmalarında ortaklaşa yaptıkları bazı projeler ve ticari uçuşlar bu yaptırımların dışında tutuluyor. Şimdi Amerika bunu neden yapıyor? Uluslararası ilişkiler ve küresel bağlamda değerlendirildiğinde Amerika'nın özellikle 11 Eylül 2001 yani '11 Eylül saldırısından' sonra dünyada kaybettiği itibarı Trump, 'Amerika will be great again' sloganıyla tekrardan harekete geçirmeye çalışıyor." diye konuştu.

ABD'nin gerek ekonomik ve siyasi gerekse askeri anlamda Soğuk Savaş Döneminde olduğu gibi kendi kutbunda jandarmalığa soyunmuş durumda olduğuna olduğuna dikkati çeken Karaca, şunları kaydetti:

"Soğuk Savaş sonrasında da 11 Eylül 2001'e kadar olan süreçte de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından itibaren yaklaşık 11 yıllık periyotla Amerika'nın tek kutuplu gibi davrandığını ve kendini tek dünya gücü olarak ilan ettiğini gördük. Francis Fukuyama'nın kitabında belirttiği gibi 'Tarihin Sonu ve Son İnsan' tezinin ortaya atıldığı bir sistem içerisine girdiğini biliyoruz. İşte bu Trump'la beraber tekrardan vücut bulmuş gibi. Buradan Rusya'ya olan yaptırımlar noktasında da Amerika özellikle Avrupa'ya, 'Bakın biz Rusya'nın yaptığı hamleye sessiz kalmıyoruz. Siz de İran'a olan yaptırımlarınızı gözden geçirin ve İran'ı kendi istediğimiz anlaşmaya oturtmamız için bize yardımcı olun' mesajını vererek hem kendi çıkarlarını gözetiyor hem de küresel konjonktürde koruyucu bir rol üstlendiğini göstermeye çalışıyor."