Amerika'da devam eden Rusya soruşturması

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kongredeki Cumhuriyetçilerin kaleme aldığı ve "Trump'ın bir yardımcısı hakkında casusluk faaliyeti yürütülmesi için asılsız kanıtlar kullanıldığı" iddiasıyla Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) suçlandığı gizli belgenin kamuoyuna açılmasına izin verdiği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Trump, ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi eski Başkanı Devin Nunes ve ekibi tarafından hazırlanan 4 sayfalık gizli belgenin gizliliğini kaldırdı.

Amerikan kamuoyunda yoğun tartışmalara neden olan ve içeriğinde Rusya soruşturması bağlamında "asılsız kanıtlar kullandığı" gerekçesiyle FBI'ın suçlandığı belge, soruşturmaya ilişkin yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

- FBI "soruşturmayı suistimal etmekle" suçlanıyor

Daha önce Rusya soruşturmasını yürüten ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde derlenen belgede FBI, Trump'ın eski dış politika danışmanı Carter Page hakkında casusluk faaliyeti yürütülmesi talebine ilişkin süreci yanlış yönlendirmek ve suistimal etmekle suçlanıyor.