Amerika'da devam eden Rusya soruşturması

WASHINGTON (AA) - ABD'de geçen hafta Cumhuriyetçilerin kaleme aldığı gizli belgenin kamuoyuyla paylaşılmasına izin veren Başkan Donald Trump'ın Demokratların kaleme aldığı belgeyi kamuoyuyla paylaşmaya hazır olmadığı bildirildi.

Beyaz Saray Danışmanı Don McGahn, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'ne bir mektup yollayarak Demokratların kaleme aldığı gizli belgenin kamuoyuyla paylaşılmasına hazır olmadığını belirtti.

McGahn, İstihbarat Komitesi Başkanı Devin Nunes'e hitaben yazdığı mektupta, "Başkan belgenin yayınlanmasını destekliyor fakat çok sayıda kaygıları var. Bunlar özellikle ulusal güvenlik ve güvenlik güçlerimizin çıkarlarıyla alakalıdır." ifadelerine verdi.

Mektupta ayrıca belgenin kamuoyu ile paylaşımında ısrarcı olunması halinde İstihbarat Komitesi'yle çalışmayarak yeniden yapılandırılmasına yardımcı olacaklarını belirten McGahn, "Başkan, Komitenin bu gayretimizi görmesini istiyor. Yönetim Şubat 5 tarihli belgenin kamuoyuyla paylaşılması adına yeniden gözden geçirilmesi için hazır bulunuyor." vurgusu yaptı.