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Amerika'da devam eden Rusya soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ | 10.02.2018 19:38 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Danışmanı McGahn: - "Başkan belgenin (Demokratların kaleme aldığı belge) yayınlanmasını destekliyor fakat çok sayıda kaygıları var. Bunlar özellikle ulusal güvenlik ve güvenlik güçlerimizin çıkarlarıyla alakalıdır"

WASHINGTON (AA) - ABD'de geçen hafta Cumhuriyetçilerin kaleme aldığı gizli belgenin kamuoyuyla paylaşılmasına izin veren Başkan Donald Trump'ın Demokratların kaleme aldığı belgeyi kamuoyuyla paylaşmaya hazır olmadığı bildirildi.

Beyaz Saray Danışmanı Don McGahn, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'ne bir mektup yollayarak Demokratların kaleme aldığı gizli belgenin kamuoyuyla paylaşılmasına hazır olmadığını belirtti.

McGahn, İstihbarat Komitesi Başkanı Devin Nunes'e hitaben yazdığı mektupta, "Başkan belgenin yayınlanmasını destekliyor fakat çok sayıda kaygıları var. Bunlar özellikle ulusal güvenlik ve güvenlik güçlerimizin çıkarlarıyla alakalıdır." ifadelerine verdi.

Mektupta ayrıca belgenin kamuoyu ile paylaşımında ısrarcı olunması halinde İstihbarat Komitesi'yle çalışmayarak yeniden yapılandırılmasına yardımcı olacaklarını belirten McGahn, "Başkan, Komitenin bu gayretimizi görmesini istiyor. Yönetim Şubat 5 tarihli belgenin kamuoyuyla paylaşılması adına yeniden gözden geçirilmesi için hazır bulunuyor." vurgusu yaptı.

Trump, Kongredeki Cumhuriyetçilerin kaleme aldığı ve "Trump'ın bir yardımcısı hakkında casusluk faaliyeti yürütülmesi için asılsız kanıtlar kullanıldığı" iddiasıyla FBI'ın suçlandığı gizli belgenin kamuoyuna açılmasına geçen hafta izin vermişti.

Demokratların da buna karşı kaleme aldığı bir belge ise Trump'ın paylaşılmasını henüz uygun görmemesi sebebiyle bekletiliyor.

Daha önce Rusya soruşturmasını yürüten ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde derlenen belgede FBI, Trump'ın eski dış politika danışmanı Carter Page hakkında casusluk faaliyeti yürütülmesi talebine ilişkin süreci yanlış yönlendirmek ve suistimal etmekle suçlanıyor.

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ABD cumhuriyetçiler demokratlar Rusya Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi

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