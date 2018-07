Amerikalı baba acil ameliyata girdi, çocuklarına Türk doktor sahip çıktı

Merve DUNDAR - Özgür KUMANOVALI/ İSTANBUL, (DHA) - AMERİKA'nın New York şehrinde yaşayan 45 yaşındaki Shiman Wright, iki hafta önce 3 çocuğuyla birlikte tatil için İstanbul'a geldi. Geçtiğimiz hafta şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Medicana International İstanbul Hastanesine başvuran Wright'a, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ulvi Abdullayev tarafından apandisit tanısı koyuldu ve ameliyata alınması gerektiği söylendi. Bırakacak kimsesi olmadığı için ilk önce 3 çocuğunun durumunu düşünen Wright'ın yardımına Azeri asıllı Türk doktor Ulvi Abdullayev koştu . Abdullayev, çocukları evinde misafir edebileceğini söyledi. Wright, bu teklif karşısında gözyaşlarını tutamadığını söylerken, Doktor Abdullayev, "Tüm apartman çocuklara sahip çıktı. El birliğiyle baktık" dedi. Siber güvenlik uzmanı 45 yaşındaki Shiman Wright, 4 ve 5 yaşlarındaki üç erkek çocuğu Dean, Bilal ve Uweis ile iki hafta önce New York'tan İstanbul'a geldi. Tatil için geldiği İstanbul'da talihsiz bir şekilde rahatsızlanan Wright, geçtiğimiz hafta şiddetli karın ağrısıyla uyandı. Bir süre ağrılarının dinmesini bekleyen ABD'li turist, çocuklarının korkmaması için durumu gizlemeye çalıştı. Ancak öğle saatlerinde ağrısı artan Wright soluğu önce eczanede daha sonra hastanede aldı. İlk müdahalelerin ardından apandisit tanısıyla acil ameliyata alınması gerektiğini öğrenen Wright'ın ilk düşündüğü şey ise çocukları oldu. Kendisine ilk müdahaleyi yapan doktor Ulvi Abdullayev'e çocukları bırakabileceği kimsesinin olmadığını söyleyen baba, aldığı yanıtla şaşkına döndü. "SAĞLIĞIMDAN ÖNCE ÇOCUKLARIMI DÜŞÜNDÜM" Çocukların kendisinde kalabileceğini söyleyen doktorun sözlerine önce inanamadığını ifade eden Wright ,"Türkiye'de bu şekilde ameliyat olacağım hiç aklıma gelmezdi. Hastanedeki ilk müdahalenin ardından doktor burada uzun süre kalma ihtimalim olduğunu da söyleyince sağlığımdan önce çocuklarımı düşündüm. Sonuçta yabancı bir ülkedeyiz, çocuklarımı bırakacağım biri yok ve kimseye kolay kolay güvenemezsiniz. Ama doktor Ulvi beye içten içe güven duydum ve çocuklarımın onda kalmasına izin verdim" dedi. "DİNLENMESİ GEREKEN ZAMAN ÇOCUKLARIMI YANIMA GETİRİYORDU" Çocuklarına çok bağlı olduğunu ve her anının onlarla geçtiğini söyleyen Wright, "Hastanede kaldığım süre boyunca doktor bey beni hiç kırmadı. Sürekli çocuklarımı yanıma getirdi. Mesaisi bitip eve gidiyor dinlenmesi gereken zamanda beni çocuklarımla buluşturuyordu. Bu benim için çok değerli" diye konuştu. "BİR BABA OLARAK EMPATİ YAPTIM VE BÖYLE BİR KARAR VERDİM" Medicana International İstanbul Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan olayın kahramanı Op. Dr. Ulvi Abdullayev hastanın geldiği gün acilde nöbetçi olduğunu söyledi. Şiddetli karın ağrısıyla kendilerine başvuran hastanın tüm incelemeleri yapıldıktan sonra apandisit teşhisiyle ameliyata alınması gerektiğine karar verildiğini belirten Dr. Abdullayev olayı şu sözlerle anlattı: "Hastanın yanında 3 çocuğu vardı. Yaşları küçüktü ve yerlerinde duramıyorlardı. Hastamız ağrısına rağmen bir yandan da onlarla ilgilenmeye çalışıyordu. Kontrolleri yapıldıktan sonra hastaya durumunu anlattık, hastaneye yatması gerektiğini söyledik. O arada hasta kendinden çok çocuklarını düşündü. Türkiye'ye seyahat için gelmişler, burada yakınları da yoktu. Ne yapacağımızı düşünürken bir baba olarak empati yaptım ve çocukları kendi evime götürmek istedim. Eşimin de buna hayır demeyeceğini biliyordum. Önce hastane yönetimine danıştım ve olumlu yanıt aldım. Hastanın yatışını yaptıktan sonra çocukları alıp eve götürdüm." "KOMŞULARIMIZDAN DA ÇOK DESTEK GÖRDÜK" Kendisinin de 3 yaşında bir kız çocuğu olduğunu ifade eden Dr.Abdullayev, "Yolda çocuklara birkaç gün bizde kalacaklarını anlatmıştım. Eve girdiğimizde kızım biraz şaşırdı. İlk başta biraz kültür çatışması yaşadık.Özellikle eşim yemek konusunda neyi sevip neyi sevmeyeceklerini bilemedi. Ama çok çabuk alıştık. Zaten ilk gün çok yorgunlardı hemen uyudular. Çocukları eve bıraktıktan sonra hastaneye dönüp babalarına bilgi verdim ve o iyileşene kadar bizimle kalabileceklerini bir sorun olmayacağını söyledim. O anda Shiman gözyaşlarını tutamadı. Bir gün sonra ameliyat gerçekleşti ve hastamız 3 gün hastanede kaldı. Bu süreçte çocuklar hep bizimleydi. Uygun oldukça onları babalarının yanına götürdüm, gidemediğimizde görüntülü konuştuk. Evde ise kızım, komşularımızın aynı yaşlardaki çocukları ve misafirlerimiz hep birlikte oynadılar, oyuncaklarını paylaştılar. Komşularımız da 3 gün boyunca bize çok destek oldu, çocukları hep beraber sahiplendik" diye konuştu. Hastanın bundan sonraki süreçte kendi takiplerinde olmadığını söyleyen Abdullayev, "Hasta olarak değil ama arkadaş olarak görüşmeye devam edeceğiz. Dünya küçük belki bir gün yine denk geliriz" dedi.