Amerikalı Bob Beer’in Türk müziği ve saz aşkı

FRANKFURT (AA) - ABDULSELAM DURDAK - Türk halk müziğine ve başta saz olmak üzere Türk enstrümanlarına büyük ilgi duyan Amerikalı Bob Beer, Türkiye’nin hemen her yöresinden seslendirdiği türkülerle dinleyenlerin beğenisini kazanıyor.

Enstrümanları ve ekipmanı ile profesyonel ses sektörü alanında dünyanın en büyük fuarı kabul edilen Frankfurt Müzik Fuarı'na (Musikmesse) katılan Beer, sazıyla Türkiye'nin her yöresinden türküleri ezbere seslendirdi ve hem Türk hem de diğer ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Fuara Saz Müzik Aletleri firmasıyla katılan Beer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD’de tercüman olarak çalıştığını belirtti.

1980'li yıllarda satın aldığı bir dil bilgisi kitabından Türkçeyi kendi kendine öğrenmeye başladığını dile getiren Beer, Türkiye’ye ilk kez 1982'de ziyaret ettiğini söyledi.

Beer, “Benim dedem bir Rum’du. Yunan müziği plaklarımız vardı. Özellikle İstanbul Rum müziği plaklarını çok seviyordum. Aslında o zaman bunun İstanbul müziği olduğunu bilmiyordum. Sadece Yunan müziği olarak biliyordum.” dedi.