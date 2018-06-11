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Amerikalı oyuncu Vince Vaughn gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 14:30 | Son Güncelleme

Amerikalı oyuncu Vince Vaughn gözaltına alındı

Amerikalı oyuncu Vince Vaughn, alkollü araç kullanmaktan gözaltına alındı.

BBC'nin haberine göre, dün sabah aracı Los Angeles'ta polis kontrol noktasında durdurulan 49 yaşındaki Vaughn ve yanındaki kişi, alkollü oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Bir süre gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakılan Vaughn ve arkadaşının, polislere direnmek ve işlerini aksatmakla da suçlandığı belirtildi.

Yakar Top (Dodgeball) ve Davetsiz Çapkınlar (Wedding Crashers) filmleriyle üne kavuşan Vince Vaughn, 2001'de barda senarist Scott Rosenberg ve bir diğer kişiyle arasında çıkan, aktör Steve Buscemi'nin ayırmaya çalışırken yaralandığı kavga nedeniyle de gözaltına alınmıştı.

Vaughn hakkındaki saldırı suçlaması sonrasında düşürülmüştü.

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alkollü araç kullanmak gözaltı Vince Vaughn

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