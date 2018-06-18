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Amerikalı triatlon şampiyonu gazeteci bisikletten düşerek öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 09:55 | Son Güncelleme

Amerikalı triatlon şampiyonu gazeteci bisikletten düşerek öldü

CHICAGO (AA) - ABD'de dünya triatlon şampiyonu ve gazeteci Elizabeth Bracket, bisikletten düşerek öldü.

Brackett'in 20 yıldır sunuculuğunu yaptığı "Chicago Tonight" programının yayıncısı WTTW, bisikletten düşerek omurgasını kıran ve komaya giren gazetecinin tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Emmy ödüllü sunucu Bracket, 2009'da Sydney'de kendi yaş grubunda triatlon dünya şampiyonluğunu elde etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Elizabeth Bracket

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