HABER

Amerikalı yatırımcı için "Washington'daki siyasi iklim" en büyük risk

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 22:34 | Son Güncelleme

Wells Fargo ve Gallup iş birliğinde yapılan ankete göre, Amerikalı yatırımcıların yarısına yakını piyasalar için en büyük riskin "Washington'daki siyasi iklim" olduğunu düşünüyor - ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimleri ise Amerikalı yatırımcıların sadece yüzde 28'ini çok endişelendiriyor

WASHINGTON (AA) - ABD'de yapılan bir anket, Amerikalı yatırımcıları en çok endişelendiren risklerin başında Washington'daki siyasi iklim geldiğini ortaya koydu.

ABD'nin en büyük bankalarından Wells Fargo ve küresel araştırma şirketi Gallup'un iş birliğinde yapılan anket, Amerikalı yatırımcıları en çok endişelendiren başlıkları belirledi.

Yaklaşık bin yatırımcı ile yapılan anketin sonuçlarına göre, Amerikalı yatırımcıların yarısına yakını piyasalar için en büyük riskin "Washington'daki siyasi iklim" olduğunu düşünüyor. Katılımcıların yüzde 48'i başkentteki siyasi iklimden ötürü "çok endişeli", yüzde 30'u ise "endişeli" olduklarını ifade etti.

Sonuçlara göre, piyasalara yönelik ikinci büyük risk federal bütçe açığı olarak algılanıyor. Katılımcıların yüzde 35'i federal bütçe açığına yönelik şıklardan "çok endişeli" seçeneğini tercih etti. Açıktan ötürü "endişeli" olanların oranı ise yüzde 45 oldu.

Son dönemde sık sık yaşanan siber saldırılar ise listenin üçüncü sırasında yer buldu. Ankete göre, siber saldırılar için Amerikalı yatırımcıların yüzde 32'si "çok endişeli", yüzde 47'si de "endişeli" yanıtını verdi.

- ABD-Çin gerilimi dördüncü

Öte yandan, son birkaç aydır gündemden düşmeyen ABD-Çin ticaret geriliminin, Washington'daki siyasi iklim, bütçe açığı ve siber saldırıların ardından dördüncü sırada yer alması anketin en dikkat çekici ayrıntısı oldu.

Ankete katılan Amerikalı yatırımcıların sadece yüzde 28'i ABD-Çin ilişkilerinin gidişatını "çok endişeli" gördü. Buna karşın, yüzde 43'lik bir oran iki ülke arasındaki ticaret geriliminden endişe duyduklarını belirtti.

Katılımcıların piyasalar için ufak da olsa risk teşkil ettiğini düşündüğü diğer başlıklar ise "ABD'nin Rusya ile ilişkileri" ve "ABD-Kuzey Kore ilişkileri" oldu.

PARTNERBir ısırığı öldürebilir! İnternette satılıyorBir ısırığı öldürebilir! İnternette satılıyor
Hulisi Akar'ın Milli Savunma Bakanı seçilmesinden sonra Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak? Genelkurmay Başkanlığı için en güçlü adaylar kimler?Hulisi Akar'ın Milli Savunma Bakanı seçilmesinden sonra Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak? Genelkurmay Başkanlığı için en güçlü adaylar kimler?
Konya'ya şehit ateşi düştü (2)Konya'ya şehit ateşi düştü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD-Çin ilişkileri anket Gallup Washington'daki siyasi iklim Wells Fargo

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreninde oğlu Ahmet Burak Erdoğan yer almadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreninde oğlu Ahmet Burak Erdoğan yer almadı

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ederek resmen görevine başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ederek resmen görevine başladı!

Taşlar yerinden oynuyor! Dışişleri Bakanı istifa etti!

Taşlar yerinden oynuyor! Dışişleri Bakanı istifa etti!

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

İlginizi Çekebilir

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yeni gelişme! Yaşamını yitiren 24 kişinin isimleri belli oldu

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yeni gelişme! Yaşamını yitiren 24 kişinin isimleri belli oldu

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası neden oldu? Kazanın sebebi yol bekçilerinin olmaması mı? Flaş iddia

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası neden oldu? Kazanın sebebi yol bekçilerinin olmaması mı? Flaş iddia

Cezaevindeki CHP'li Eren Erdem'den mesaj var

Cezaevindeki CHP'li Eren Erdem'den mesaj var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ruhsar Pekcan kimdir? Yeni kabinenin Tarım Bakanı Ruhsar Pekcan nereli?

Ruhsar Pekcan kimdir? Yeni kabinenin Tarım Bakanı Ruhsar Pekcan nereli?

Saatli Maarif Takvimi'nin içeriği gündem oldu

Saatli Maarif Takvimi'nin içeriği gündem oldu

Bekir Pakdemirli kimdir? Yeni kabinenin Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli nereli?

Bekir Pakdemirli kimdir? Yeni kabinenin Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli nereli?

Fatih Dönmez kimdir? Yeni kabinenin Enerji bakanı Fatih Dönmez nereli?

Fatih Dönmez kimdir? Yeni kabinenin Enerji bakanı Fatih Dönmez nereli?

Yeni kabinedeki Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy kimdir?

Yeni kabinedeki Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy kimdir?

Mehmet Ersoy kimdir? Yeni kabinenin Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Ersoy nereli?

Mehmet Ersoy kimdir? Yeni kabinenin Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Ersoy nereli?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.