PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'yi Suriye'deki birliklerini çekme kararından kendilerinin vazgeçirdiğini kaydederek, "Harekatın sadece kimyasal silah üretim merkezleriyle sınırlı kalmasını sağladık." dedi.
Macron, BFMTV ve Mediapart tarafından canlı olarak yayınlanan özel programda, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Emmanuel Macron, "(Suriye'de) Askeri planda operasyonu başarıyla tamamladık ve kimyasal silah üretimi yapılan ve geliştirilen 3 merkez hedef alındı. Bir merkez ABD ve İngiliz güçleri, biri ABD ve biri de Fransız güçlerince vuruldu. (Esed rejiminin) Kimyasal kapasitesi yok edildi." diye konuştu.
Operasyon öncesi ABD tarafıyla yoğun bir görüşme trafiği yaşandığını kaydeden Macron, "10 gün önce ABD Başkanı Trump askerlerini Suriye'den çekeceğini söylemişti. Amerikalıları Suriye'de kalmaya biz ikna ettik. İkincisi de harekatın sadece kimyasal silah üretim merkezleriyle sınırlı kalmasını sağladık." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Macron, Suriye krizini çözmek için Fransa'nın tüm ülkelerle konuştuğunu ve yeniden inisiyatif alacağını belirterek, "Eğer Doğu Guta'daki kimyasal saldırı ve çatışmalardaki yoğunluk artmasaydı, ben Türkiye'ye giderek Erdoğan, Putin ve Ruhani ile bir araya gelmeyi planlıyordum. Bu buluşmayı gerçekleştirmek için yeniden girişimde bulunacağım." dedi.
Rusya'nın, Suriye'de kimyasal silah kullanılmasında Esed rejiminin "suç ortağı" olduğunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e söylediğini belirten Macron, "Biz bu operasyon ile Türkler ve Rusları ayırmayı başardık. Türkler kimyasal saldırıyı kınadılar ve ardından operasyonu desteklediklerini söylediler." ifadelerini kullandı.
Emmanuel Macron, Fransa'nın Esed rejimine savaş açmadığını kaydederek, Fransa'nın düşmanının 2015'te Paris saldırılarını düzenleyen terör örgütü DEAŞ olduğunu söyledi.
Meral Akşener'den Galatasaray - Başakşehir maçı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme
Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali! Bu sefer koordinat verdi
Uşak'ta vahşet! Sadece iskeleti kalmış halde bulundu!
ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı
Fransa, Suriye operasyonu hakkında dünyayı kandırmış
Bakan Soylu'dan flaş çıkış: "Gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruz"
AK Partili Özdağ'dan müthiş iddia: Atatürk'ün ölümü de şüpheli
Milyonlar izledi, kimse gerçeğini göremedi!
Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri
Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!
WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
İki öz kızına cinsel istismarda bulundu!
Yaşını duyanlar inanamıyor! Genç modellerin arasında finale kaldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum