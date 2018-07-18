Amerikalının kahvaltılık mezesi, Torbalı’dan

Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde, kurutmalık domateslerin sergilere serilmesiyle ova, kırmızıya büründü. Kurutulan domatesler özellikle Amerika ve Kanada gibi ülkelere kahvaltılık meze olarak ihracat edilecek.

Torbalı Ovası’nda salçalık ve kurutmalık domates hasadının başlamasının ardından kurutmalık domatesler sergilere serilmeye başlandı. Meze ve pizza malzemesi olarak kullanılan kurutmalık domateslerin sergilere serilmesiyle Torbalı Ovası kırmızıya büründü. Bereketli ovada yetiştirilen domatesler toplandıktan sonra kurutulacak alanlara taşınıyor. Mevsimlik işçiler tarafından burada kesilen domatesler, toprak üzerindeki beyaz sergilere açılarak kurutulmaya hazır hale getiriliyor. Tuzlandıktan sonra yaklaşık 7 günde kuruyan domatesler daha sonra fabrikalara gönderilerek işleniyor ve ihracata hazır hale geliyor. Tamamen doğal yollarla yapılan ve dünyanın birçok ülkesine gönderilen kurutmalık domatesler, özellikle Amerika ve Kanada’da kahvaltıda meze olarak tüketiliyor.

'TORBALI’NIN GÜNEŞİ NEMİ HİÇBİR YERDE YOK'

Torbalı’nın tarıma dayalı ekonomisine kurutmalık domatesin önemli bir katkı yaptığını vurgulayan İzmir Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, "Torbalı Ovası’nda yetiştirdiğimiz domatesler burada kurutmalık olarak işleniyor. Toplanan domateslerimiz Torbalı’daki fabrikalarımıza getiriliyor. Burada kurutmalık olarak işlenen domatesler Amerika’ya, Avrupa’ya ve Kanada’ya gönderiliyor. O milletler bu kurutmalık domatesi kahvaltılarda meze olarak kullanıyor. Torbalı’daki güneş ve nem oranı dünyanın hiçbir yerinde yok. Burada bir kombinasyon var. Nedir bu kombinasyon, burada gördüğünüz ovada bu domatesler yetiştiriliyor, sonra burada kurutulup fabrikalarda işlenip tamamı ihracat yapılıyor. Yaklaşık 60 bin ton domatesten, 5 bin ton kurutulmuş domates elde ediyoruz. Bunların tamamı ihracat edilecek" dedi. Kurutmalık domates üretiminde Torbalı’nın marka haline gelmesini istediklerini belirten Olgun, şunları söyledi:

"Bizim amacımız tarıma dayalı sanayinin gelişmesini istiyoruz. Tarıma dayalı sanayinin en güzel örneği de kurutulmuş domates. Çünkü kurutulmuş domates işlendikten ihracat yapılıyor. Torbalı’nın domatesi Torbalı’da güneşin altında işlenip dünyanın her yerine gönderiliyor. Biz Torbalı Ticaret Odası olarak bu ürünün her tarafta tanıtılması ve marka değeri haline gelmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz."

'YAĞMUR OLUMSUZ ETKİLEDİ'

Kurutmalık domates işletmecisi Hatice Başak (21), son dönemde yağan yağmurlar nedeniyle domates fiyatlarının yükseldiğini söyledi. Kurutma işleminin ise 7 günlük bir süreçte gerçekleştiğini belirten Başak, "Bu sene hastalık ve yağıştan dolayı domates fiyatları diğer senelere göre yüksek. Biz sezon sonu görüyoruz aslında kazancımızı" dedi.