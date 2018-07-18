HABER

Amerikalının kahvaltılık mezesi, Torbalı’dan

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 11:36 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, kurutmalık domateslerin sergilere serilmesiyle ova, kırmızıya büründü.

Amerikalının kahvaltılık mezesi, Torbalı’dan

Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde, kurutmalık domateslerin sergilere serilmesiyle ova, kırmızıya büründü. Kurutulan domatesler özellikle Amerika ve Kanada gibi ülkelere kahvaltılık meze olarak ihracat edilecek.
Torbalı Ovası’nda salçalık ve kurutmalık domates hasadının başlamasının ardından kurutmalık domatesler sergilere serilmeye başlandı. Meze ve pizza malzemesi olarak kullanılan kurutmalık domateslerin sergilere serilmesiyle Torbalı Ovası kırmızıya büründü. Bereketli ovada yetiştirilen domatesler toplandıktan sonra kurutulacak alanlara taşınıyor. Mevsimlik işçiler tarafından burada kesilen domatesler, toprak üzerindeki beyaz sergilere açılarak kurutulmaya hazır hale getiriliyor. Tuzlandıktan sonra yaklaşık 7 günde kuruyan domatesler daha sonra fabrikalara gönderilerek işleniyor ve ihracata hazır hale geliyor. Tamamen doğal yollarla yapılan ve dünyanın birçok ülkesine gönderilen kurutmalık domatesler, özellikle Amerika ve Kanada’da kahvaltıda meze olarak tüketiliyor.
'TORBALI’NIN GÜNEŞİ NEMİ HİÇBİR YERDE YOK'
Torbalı’nın tarıma dayalı ekonomisine kurutmalık domatesin önemli bir katkı yaptığını vurgulayan İzmir Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, "Torbalı Ovası’nda yetiştirdiğimiz domatesler burada kurutmalık olarak işleniyor. Toplanan domateslerimiz Torbalı’daki fabrikalarımıza getiriliyor. Burada kurutmalık olarak işlenen domatesler Amerika’ya, Avrupa’ya ve Kanada’ya gönderiliyor. O milletler bu kurutmalık domatesi kahvaltılarda meze olarak kullanıyor. Torbalı’daki güneş ve nem oranı dünyanın hiçbir yerinde yok. Burada bir kombinasyon var. Nedir bu kombinasyon, burada gördüğünüz ovada bu domatesler yetiştiriliyor, sonra burada kurutulup fabrikalarda işlenip tamamı ihracat yapılıyor. Yaklaşık 60 bin ton domatesten, 5 bin ton kurutulmuş domates elde ediyoruz. Bunların tamamı ihracat edilecek" dedi. Kurutmalık domates üretiminde Torbalı’nın marka haline gelmesini istediklerini belirten Olgun, şunları söyledi:
"Bizim amacımız tarıma dayalı sanayinin gelişmesini istiyoruz. Tarıma dayalı sanayinin en güzel örneği de kurutulmuş domates. Çünkü kurutulmuş domates işlendikten ihracat yapılıyor. Torbalı’nın domatesi Torbalı’da güneşin altında işlenip dünyanın her yerine gönderiliyor. Biz Torbalı Ticaret Odası olarak bu ürünün her tarafta tanıtılması ve marka değeri haline gelmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz."
'YAĞMUR OLUMSUZ ETKİLEDİ'
Kurutmalık domates işletmecisi Hatice Başak (21), son dönemde yağan yağmurlar nedeniyle domates fiyatlarının yükseldiğini söyledi. Kurutma işleminin ise 7 günlük bir süreçte gerçekleştiğini belirten Başak, "Bu sene hastalık ve yağıştan dolayı domates fiyatları diğer senelere göre yüksek. Biz sezon sonu görüyoruz aslında kazancımızı" dedi.

FOTOĞRAF

Amerikalının kahvaltılık mezesi, Torbalı’danAmerikalının kahvaltılık mezesi, Torbalı’danAmerikalının kahvaltılık mezesi, Torbalı’danAmerikalının kahvaltılık mezesi, Torbalı’dan

PARTNERGöçmendi milyoner oldu! Serveti dudak uçuklatıyorGöçmendi milyoner oldu! Serveti dudak uçuklatıyor
Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na soruşturma!Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na soruşturma!
Jandarmadan büyük operasyonJandarmadan büyük operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Burcu Esmersoy'un yeni imajı olay oldu!

Burcu Esmersoy'un yeni imajı olay oldu!

Adnan Oktar'ın düzenlediği geceye katılan ünlüler ilk kez konuştu

Adnan Oktar'ın düzenlediği geceye katılan ünlüler ilk kez konuştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Adnan Oktar örgütüyle ilgili skandal Zekeriya Öz detayı!

Adnan Oktar örgütüyle ilgili skandal Zekeriya Öz detayı!

İlginizi Çekebilir

Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı!

Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı!

Adnan Oktar'ın sorgusundaki dikkat çeken detay! Her suçlamayı reddetti, İsrailli isim sorulunca sessiz kaldı!

Adnan Oktar'ın sorgusundaki dikkat çeken detay! Her suçlamayı reddetti, İsrailli isim sorulunca sessiz kaldı!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan büyük gaf! 'Kimse unutmasın' dedi, Atatürk'ün sözlerini unuttu!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan büyük gaf! 'Kimse unutmasın' dedi, Atatürk'ün sözlerini unuttu!

Muharrem İnce 'Apoletlerini sökeceğim' demişti! Erdoğan eşini terfi ettirdi

Muharrem İnce 'Apoletlerini sökeceğim' demişti! Erdoğan eşini terfi ettirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na soruşturma!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na soruşturma!

Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye gelenler rekor kırdı!

Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye gelenler rekor kırdı!

AK Parti'den yeni bedelli askerlik açıklaması!

AK Parti'den yeni bedelli askerlik açıklaması!

Yerel yönetimlerde yeni dönem! Tüm iller 'bütünşehir' sayılacak

Yerel yönetimlerde yeni dönem! Tüm iller 'bütünşehir' sayılacak

'Eğer arkadaşlığımızın devam etmesini istiyorsan olumsuz bir şey yazma'

'Eğer arkadaşlığımızın devam etmesini istiyorsan olumsuz bir şey yazma'

Son gelişme! Sağlık nedeniyle muaf olanlar bedelli askerlikten faydalanabilecek mi?

Son gelişme! Sağlık nedeniyle muaf olanlar bedelli askerlikten faydalanabilecek mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.