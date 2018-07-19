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Amerikan Devletleri Örgütünden Nikaragua'ya kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 10:55 | Son Güncelleme

Amerikan Devletleri Örgütünden Nikaragua'ya kınama

WASHINGTON/MEKSİKO (AA) - Amerikan Devletleri Örgütü (OAS), Nikaragua'daki şiddet olaylarını kınayan karar aldı.

OAS tarafından Nikaragua'da erken seçim çağrısında bulunulan kararda, "OAS, Nikaragua'da yaşanan şiddet olaylarını kınıyor ve tüm tarafları, Milli Diyaloğa aktif olarak ve iyi niyetle katılmaya çağırıyor." ifadelerine yer verildi.

Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada ise 21 kabul, 3 ret ve 7 çekimser oyla kabul edilen kararı "yasa dışı, gayrimeşru ve haksız" olarak nitelendirdi.

Moncada'nın oturum sırasında sunduğu, "teröristlerin meşru şekilde seçilmiş hükümeti devirmek için darbe düzenlemeye yönelik plan yaptığına" ilişkin tasarı ise 20 oyla reddedildi.

Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, nisan ayında büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü.

Nikaragua'da güvenlik güçleri, dün, ülkede 18 Nisan'da başlayan protestolarda direniş merkezi haline gelen, sembolik öneme sahip Monimbo'yu kuşatarak kontrolü yeniden ele almıştı. Operasyon kapsamında bölgenin 7 saatten uzun süre bombardıman altında tutulduğu ileri sürülmüştü.

Ülkedeki protestolarda en az 300 kişinin hayatını kaybettiği sanılıyor. Protestocular, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyor.​

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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Nikaragua

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