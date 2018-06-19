HABER

Amfi tiyatroda sürpriz evlilik teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 13:24 | Son Güncelleme

ANKARA'da teknisyen olan Nuh Güleç (31), Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan kız arkadaşı Esra Kaptan'a (29), amfi tiyatroda yüzlerce kişinin önünde sürpriz evlilik teklifi yaptı.

Amfi tiyatroda sürpriz evlilik teklifi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANKARA'da teknisyen olan Nuh Güleç (31), Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan kız arkadaşı Esra Kaptan'a (29), amfi tiyatroda yüzlerce kişinin önünde sürpriz evlilik teklifi yaptı.
Manavgat'ın Kızılağaç bölgesindeki bir otele 16 Haziran'da ailesiyle tatile gelen Esra Kaptan'ın Ankara'da oturan erkek arkadaşı teknisyen Nuh Güleç, dün akşam otele geldi. Otel yetkililerine kız arkadaşına evlilik teklifi yapacağını söyleyen Nuh Güleç, kendisine yardımcı olup olmayacaklarını sordu. Otel yetkilileri de talebe olumlu yanıt verdi. Bunun üzerine Nuh Güleç, aynı akşam otelin amfi tiyatrosunda animasyon gösterisi sırasında teklifi yapmaya karar verdi.
Animasyon gösterisinin yapıldığı 1200 kişilik amfi tiyatroda sunucu tarafından, "Bugün otelimize gelen 1500'üncü misafire ödül vereceğiz" diyerek sahneye Nuh Güleç çağrıldı. Durumdan habersiz gösteriyi izlemek için amfi tiyatroda bulunan Esra Kaptan, Nuh Güleç'i karşısında görünce şaşırdı. Daha sonra Esra Kaptan'ı sahneye davet eden Nuh Güleç, önünde diz çöküp tektaş yüzüğü uzatarak, "Ömrümün geri kalanı olur musun?" diye evlilik teklifinde bulundu. Sürpriz karşısında şaşkınlık yaşayan Esra Kaptan, tatilcilerin alkışları arasında teklife 'Evet' karşılığını verdi. Sunucu sesin iyi duyulmadığı gerekçesiyle evlilik teklifini birkaç kez tekrarlattı.
Nuh Güleç, otelde evlilik teklifi fikrinin aniden geliştiğini belirterek, asıl planının Ankara'da kız arkadaşına evinin önünde dev ekran kurarak, drone ile balkona yüzük göndererek teklif yapmak olduğunu söyledi. Kız arkadaşının bayramda tatile gideceklerini söylemesi üzerine de otelde böyle bir teklifi yapmaya karar verdiğini anlatan Güleç, "Bu otel benim tanıdığım, bildiğim ve zaman zaman tatil yaptığım bir yer. Daha rahat yapabileceğimi düşündüm. Buraya geldim, arkadaşlardan rica ettim. Yardımcı oldular" dedi.
Nuh Güleç evlilik teklifinin ardından Ankara'ya dönerken, kız arkadaşı Esra Kaptan ise ailesiyle tatiline devam etti.

FOTOĞRAFLI

Amfi tiyatroda sürpriz evlilik teklifiAmfi tiyatroda sürpriz evlilik teklifiAmfi tiyatroda sürpriz evlilik teklifiAmfi tiyatroda sürpriz evlilik teklifi

PARTNER'Zeynep artık benden daha meşhur''Zeynep artık benden daha meşhur'
Trabzon'da Ramazan ayında 4 bin 395 aile ziyaret edildiTrabzon'da Ramazan ayında 4 bin 395 aile ziyaret edildi
Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi! Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Times: Bıçak sırtındaki seçimde Erdoğan'ın popülaritesi azalıyor

Times: Bıçak sırtındaki seçimde Erdoğan'ın popülaritesi azalıyor

Tansu Çiller AK Parti mitingine neden katıldı? Flaş iddia

Tansu Çiller AK Parti mitingine neden katıldı? Flaş iddia

Ferdi Tayfur'dan üzen haber

Ferdi Tayfur'dan üzen haber

SON DAKİKA! Ünlü rapçi Ezhel için mahkeme kararını verdi

SON DAKİKA! Ünlü rapçi Ezhel için mahkeme kararını verdi

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

İlginizi Çekebilir

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Son dakika FETÖ operasyonu! 31 ilde çok sayıda gözaltı var

Son dakika FETÖ operasyonu! 31 ilde çok sayıda gözaltı var

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Devlet Hastanesi diye yanlışlıkla özel hastanenin fotoğraflarını paylaştı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Devlet Hastanesi diye yanlışlıkla özel hastanenin fotoğraflarını paylaştı

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan bedelli askerlikte ücret ve yaş sınırı açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan bedelli askerlikte ücret ve yaş sınırı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Askerlikte yeni model

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Askerlikte yeni model

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medyada 'katilimi tanıyorum' dedi! Ölü bulundu

Sosyal medyada 'katilimi tanıyorum' dedi! Ölü bulundu

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Anketçi Adil Gür'e 21 ay hapis cezası!

Anketçi Adil Gür'e 21 ay hapis cezası!

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'dan Nagehan Alçı hakkında savcılığa şikayet

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'dan Nagehan Alçı hakkında savcılığa şikayet

Simurg, Zümrüdü Anka kuşu nedir?

Simurg, Zümrüdü Anka kuşu nedir?

Kandil operasyonuyla ilgili son dakika açıklaması: Yakın zamanda ay yıldızlı bayrağı dikeceğiz

Kandil operasyonuyla ilgili son dakika açıklaması: Yakın zamanda ay yıldızlı bayrağı dikeceğiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.