Amfi tiyatroda sürpriz evlilik teklifi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANKARA'da teknisyen olan Nuh Güleç (31), Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan kız arkadaşı Esra Kaptan'a (29), amfi tiyatroda yüzlerce kişinin önünde sürpriz evlilik teklifi yaptı.

Manavgat'ın Kızılağaç bölgesindeki bir otele 16 Haziran'da ailesiyle tatile gelen Esra Kaptan'ın Ankara'da oturan erkek arkadaşı teknisyen Nuh Güleç, dün akşam otele geldi. Otel yetkililerine kız arkadaşına evlilik teklifi yapacağını söyleyen Nuh Güleç, kendisine yardımcı olup olmayacaklarını sordu. Otel yetkilileri de talebe olumlu yanıt verdi. Bunun üzerine Nuh Güleç, aynı akşam otelin amfi tiyatrosunda animasyon gösterisi sırasında teklifi yapmaya karar verdi.

Animasyon gösterisinin yapıldığı 1200 kişilik amfi tiyatroda sunucu tarafından, "Bugün otelimize gelen 1500'üncü misafire ödül vereceğiz" diyerek sahneye Nuh Güleç çağrıldı. Durumdan habersiz gösteriyi izlemek için amfi tiyatroda bulunan Esra Kaptan, Nuh Güleç'i karşısında görünce şaşırdı. Daha sonra Esra Kaptan'ı sahneye davet eden Nuh Güleç, önünde diz çöküp tektaş yüzüğü uzatarak, "Ömrümün geri kalanı olur musun?" diye evlilik teklifinde bulundu. Sürpriz karşısında şaşkınlık yaşayan Esra Kaptan, tatilcilerin alkışları arasında teklife 'Evet' karşılığını verdi. Sunucu sesin iyi duyulmadığı gerekçesiyle evlilik teklifini birkaç kez tekrarlattı.

Nuh Güleç, otelde evlilik teklifi fikrinin aniden geliştiğini belirterek, asıl planının Ankara'da kız arkadaşına evinin önünde dev ekran kurarak, drone ile balkona yüzük göndererek teklif yapmak olduğunu söyledi. Kız arkadaşının bayramda tatile gideceklerini söylemesi üzerine de otelde böyle bir teklifi yapmaya karar verdiğini anlatan Güleç, "Bu otel benim tanıdığım, bildiğim ve zaman zaman tatil yaptığım bir yer. Daha rahat yapabileceğimi düşündüm. Buraya geldim, arkadaşlardan rica ettim. Yardımcı oldular" dedi.

Nuh Güleç evlilik teklifinin ardından Ankara'ya dönerken, kız arkadaşı Esra Kaptan ise ailesiyle tatiline devam etti.