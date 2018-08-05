AMFORHT'tan KKTC Turizm Müsteşarı'na elçilik

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- DÜNYA Turizm Eğitimi ve Konaklama Birliği (AMFORHT), birliğe katkılarından dolayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. İsmet Esenyel’i elçi olarak atadı.

AMFORHT Başkanı Philippe François, Doç. Dr. İsmet Esenyel’i, birliğin otelcilik sektörüne, turizm eğitimine ve gelişimine yaptı katkıdan dolayı elçi olarak atadı. Doç. Dr. Esenyel, böyle bir ünvanı almaktan büyük onur duyguğunu söyledi. Elçi olarak atanmasının Kıbrıslı Türklerin dünya ile buluşması yönünde önemli adımlardan biri olduğunu ifade eden Doç. Dr. Esenyel, "Akdeniz bölgesinin en önemli turizm destinasyonlarından birisi ve saklı turizm cenneti olan Kuzey Kıbrıs turizm potansiyelini dünyaya yaymak için büyük uğraş veriyoruz" dedi.

Doç. Dr. Esenyel, Kuzey Kıbrıs'ın turizmle dünyadaki hak ettiği yeri de alacağını belirtti. Dünyaca ünlü yıldızların artık rahatça Kuzey Kıbrıs'a geldiğine de işaret eden Esenyel, "Bir Paris Hilton KKTC'ye geliyor ve bizleri milyonlara tanıtıyorsa, bu güzel günlerin de başlangıcıdır" diye konuştu.

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