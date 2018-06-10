Amik Ovası'na hayat veren Asi Nehri temiz akacak

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nehrin iki ülkeden geçip Türkiye'ye gelerek Samandağı'ndan Akdeniz'le buluştuğunu ve Bekaa Vadisi'nden doğduğu zaman müthiş bir güzellikte olduğunu söyledi.

Üç ülkenin sınırlarından geçerek Hatay'da Akdeniz'le buluşan, hemen hemen her türlü üründen verim alınan Amik Ovası'nın can suyunu oluşturan ancak Türkiye'den denize dökülünceye kadarki yolculuğu süresince kanalizasyon kaynaklı kirliliğe maruz kalan Asi Nehri, arıtma tesisiyle yepyeni bir görünüme kavuşacak.

Nehrin Türkiye'ye ulaşınca kadar 4. derece kirliliğe ulaştığını vurgulayan Savaş, "Hem kimyasal hem biyolojik açıdan 4. derece kirlilikle akan bir nehir. Hal böyle olunca da en üst seviyede kirlilikle bizimle buluşuyor. Bunun dışında, yazın hemen hemen hiç su akmıyor. Hem Suriye'de baraj kapakları kapatılıyor hem de bizim burada çiftçiler önüne setler çekip Asi Nehri'nden akan suyu, kendileri sulama amaçlı kullanıyorlar. Asi Nehri'nin Hatay'da insanlarımızla pırıl pırıl bir suyla buluşmasını, kokudan arınmış olmasını istiyoruz." diye konuştu.

- "Kirli suların akışını da önleyeceğiz"

Savaş, iki yıldır arıtma tesisi için çalışma yürüttüklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Kirli suları temizlemek için nehrin yatağına, 3 bin 750 metre uzunluğunda 1200'lük borular döşedik. Kirli suları boruların içinden akıtacağız. Hem kollektörler hem de terfi hatları yapıyoruz. Asi'nin geçtiği tüm belde ve köylerde şu anda, bu iki unsurun yanı sıra, kirli suların toplanması için kanalizasyon hattını yapıyoruz. Asi Nehri'ne temiz suyu verebilmek için dünyanın en gelişmiş sistemini, Membran Biyoreaktör Arıtma Tesisi'ni yapıyoruz. Yüzde 99.99 arıtılmış bir suyla Asi'yi dolduracağız. Kirli suların akışını da önleyeceğiz. Bu yapmış olduğumuz arıtma tesisi, dünyanın beşinci, Avrupa'nın ikinci, Türkiye'nin de bu alandaki birinci arıtma tesisi büyüklüğünde. Muhtemelen haziran ayının 15'inden itibaren bu sistem çalışmaya başlayacak."

Savaş, nehrin içerisine 3 bin sarmaşık ektiklerini aktararak, "Nehri aynı zamanda ışıklandırıyoruz. Tüm bu çalışmaların hayata geçmesiyle, nehrin turizmdeki değeri artacak. Asi Nehri'ni artık, bu şehir için dert olmaktan çıkarmak istiyoruz. Bizim küçüklüğümüzde buranın etrafında martılar vardı, suyu temizlersek o martılar bir daha gelir. Asi Nehri'nin de seyir zevkini arttırırlar." ifadelerini kullandı.

