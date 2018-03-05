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Amirin cezasını müdür kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 06:31 | Son Güncelleme

Bolu'da denetlemede bulunan Trafik Denetlemede müdür olan Aydın Aksoy, kurallara uymayarak ters yola giren Trafik Ekipler Amiri Mehmet Aslı'ya 108 TL’lik ceza kestirdi.

Amirin cezasını müdür kesti

Bolu Emniyet Müdürlüğü'nde Trafik Ekipler Amiri olarak görev yapan Mehmet Aslı, hafta sonu özel otomobiliyle Borazanlar Mahallesi'ndeki Hürriyet Caddesi'nde seyrederken, Endüstri Meslek Lisesi yakınlarında ters yola girdi. Ancak bu sırada Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Aksoy da bölgede devriye geziyordu.

Şans eseri Aslı, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Koruma Şube Müdürlüğü, Polisevi Şube Müdürlüğü ve Mengen İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden sorumlu olan Aydın Aksoy ile karşılaştı. Trafik kurallarını denetlemekle yükümlü kendisine bağlı amirin kuralları ihlal ettiğini gören Aydın Aksoy, hemen görevini yerine getirerek, telsiz anonsuyla bölgeye yakın trafik ekiplerine talimat vererek, Mehmet Aslı'nın özel otomobilinin plakasını bildirdi ve "Trafik kurallarına uymamak" suçundan ceza kesilmesini istedi. Ekipler de emri yerine getirerek, kendi amirleri olan Mehmet Aslı'nın aracının plakasına 108 TL'lik cezai kesti.

İYİ BİR DERS OLDU

Durum Mehmet Aslı'ya bildirildi. Kurullara uymadığı için, karşılığında haklı olarak cezayı yediğini söyleyen Mehmet Aslı, "Bu benim için iyi bir ders oldu. Müdürümüz olması gerekeni yapmıştır" dedi.

(Sabah)

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Bolu Trafik Denetleme trafik cezası

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
göstermelik yapılan bir hareket
iy haber.Polisinde vatandaştan bir farki yoktur.İnşallah milad olur da kendilerini ayrıcalıklı görmezler.
Yetersiz ama iyi bir başlangıç. 15 - 20 sene kadar önce gazetede bir haber okumuştum. Almaya Kuzey Ren Vestfalya eyaleti başbakanı pazar günü özel şoförü ile bir yerden gelirken büyük bir marketin önünden geçerken şoförüne ben marketten evin ihtiyaçlarını alacağım beni biraz bekle diyor, yarım saat kadar sonra geldiğinde 2 trafik polisi başbakanın özel aracına ceza yazmaktadır. Ne olduğunu sorar başbakan şoförü efendim sizi bekliyordum hatalı park nedeniyle ceza yazıyorlar der. Başbakan polisler haklı orada park yeri var der ve polislere cezayı öder, bizde bu olgunluğa erişiriz inşallah.
çukur dizisine gönderme yapılmış. itibar yenileme ve danışıklı dövüş denir buna. iyi örnek. olması gereken bu.
Aferin, çok büyük iş başarmış
böyle polisler lazım ülkemize helal olsun !
ya ne diyecek ti ya varınca ben ona gösteririm mi
Aydın Aksoy bey herhangi bir övgü beklentisi içinde olmasın. Vazifesini yapmış. Tebrik ederim. Kural bir kere çiğnendimi zaten, nerede çiğnendi ise o yer iflah olmaz. Benim memurum işini bilir sözü bu memlekete sıkılmış bir kurşun oldu. Dalgaları her mevkide , makamda, iş hayatında, eğitimde.. her nerede bir insan ilişkisi varsa devam ediyor. Yazık. Biri Edepsizlik , hayasızlık her kim yapıyorsa...... demeli , inanarak demeli , uymalı, uygulatmalı, takipçisi olmalı..
Konulan kurallara uyulması için vatandaşın ensesinde boza pişiren,akıl veren % de yüz kurallara uyması gereken bir kişi bu kuralı ihlal etmişse bunun cezası para olmamalı,o görevinden derhal alınıp.kuralları ihlal edemeyeceği bir göreve verilmeliki adalet yerıni bulsun,Bu kural tanımzalar için o para neki? Rüşvet kuralında taanımaz atar cebe olay biter ,bırakın bu şarlatanlıkları
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