AMMAN (AA) - Ürdün'ün başkenti Amman'da Türkiye-Ürdün turizm buluşması düzenlendi.
Ürdün Dış Turizm Derneğinin düzenlediği buluşmaya, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, Ürdün Turizm Bakanı Lina Annab ile turizm şirketleri temsilcileri katıldı.
Büyükelçi Karagöz AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Ürdünlülerin ilk rotası olduğunu ve geçen yıl Türkiye'ye 300 bin Ürdünlü turistin, Ürdün'e ise 18 bin 500 Türk turistin geldiğini belirtti.
Karagöz, iki ülke arasındaki turizme karşı en büyük tehdidin Ortadoğu'daki güvenlik durumu olduğuna dikkati çekti.
Ürdün Turizm Teşvik Kurulu Genel Müdürü Abdurrezzak Arbiyat da Türkiye'yi her yıl çok sayıda Ürdünlünün ziyaret ettiğini ve Ürdün'ü Türkiye'de bir turizm rotası olarak pazarladıklarını söyledi.
Ürdün Turizm Bakanlığı rakamlarına göre Ürdün, 2018'in ilk beş ayında 1,5 milyon turisti ağırladı.
O anlattı, duyanlar inanamadı! 'Babam uçkur düşkünüdür'
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ilk açıklama
CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler
Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı
İntikam işkencesi! Cinsel organına hortumu soktuktan sonra...
Yağ bezesi sandı, içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
Kuzey Kore liderinin patates tutkusu ilişkileri gerdi!
Doğum yapan ilk erkekti! Son hali şoke etti
Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!
Ziya Selçuk kimdir? Yeni MEB Ziya Selçuk oldu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kimdir? Yeni kabinede MEB'e güçlü isim
Okuyucu Yorumları 0 yorum