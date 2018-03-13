Amman'ın 100 otobüslük ihalesini Otokar kazandı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Amman'ın artan toplu taşıma ihracatını karşılamak üzere başlattığı dönüşüm çalışmaları neticesinde açılan ihalenin Ürdünlü Manaseer Group'un bağlı şirketi ve Otokar Ürdün distribütörü Al Adyat Al Sareeah Letejaret Al Aleyat Co aracılığıyla alındığını belirterek, "Kullanıcılarımızı odak noktamıza alarak ihtiyaç ve beklentilere uygun ürettiğimiz otobüslerimiz yurt dışında takdir görmeye devam ediyor. Bükreş Belediyesi'nin ardından Amman Belediyesi'nin de Otokar'ı tercih etmesinden büyük bir onur ve mutluluk duyduk. Türkiye'nin lider otobüs üreticisi olarak 4 milyon nüfusa sahip Amman'ın toplu taşımasını rahatlatacak, modern, çevreci araçlarımızı bu yıl teslim edeceğiz. Anlaşmanın her iki taraf ve Ammanlılar için hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, kısa süre önce Bükreş Belediyesi'nin açtığı 400 adetlik otobüs ihalesini kazanarak Türkiye'nin tek kalemde alınan "en büyük" otobüs ihracatına imza atmaya hazırlanan Otokar, Ürdün'deki otobüs ihalesini de kazandı.

Amman Belediye Başkanı Yusuf eş-Şevarbe de enerji, çevre, altyapı ve toplu taşıma alanında önemli bir dönüşüm yaşayan Amman'ın hayata geçirdiği proje kapsamında genç, yaşlı ve engellilerin daha rahat, güvenli, konforlu ve çevre dostu araçlarla seyahat edeceklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Tüm büyük şehirlerde olduğu gibi ülkemizde de var olan yoğun trafiğin önüne geçmek, vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet vermek için farklı büyüklüklerde 100 adet otobüs alımı yaptık. Bu yıl içinde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağımız 100 adet yeni otobüslerimiz ile bölgenin en iyi filosuna kavuşacağız. Dönüşüm çalışmaları kapsamında otobüslerimiz içerisinde elektronik ödeme sistemi gibi yüksek standartlar olacak. Çevre dostu ulaşım sistemimizin haricinde altyapı ve kaldırım iyileştirme projelerine hız vereceğiz."

- "Düşük işletme giderleriyle de kullanıcısına kazandırıyor"

Verilen bilgiye göre, Amman genelinde kullanılacak 40 adetlik Kent, basamaksız alçak giriş tabanı, geniş iç hacmi ile yolculara eşsiz konfor sunuyor. İç ve dış modern görüntüsü, çevreci motoru, üstün yol tutuşunun yanı sıra ekonomik olmasıyla da ön plana çıkan Kent LF, düşük işletme giderleriyle de kullanıcısına her daim kazandırıyor. Güçlü kliması ile her mevsim ferah yolculuk vadeden Kent, ABS, ASR, disk frenler ve kapılarda sıkışmayı önleyici sistem ile maksimum güvenlik sunuyor.