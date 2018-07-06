Amorium Antik Kenti'nde 2018 kazıları başladı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde milattan önce 2 bin yılına tarihlenen ve 7 uygarlığa ait izler taşıyan Amorium Antik Kenti'nde 2018 yılı kazıları başladı.
Kazı Başkanı, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Hisarköy sınırları içinde 90 dekarlık alanda yer alan Amorium'un, sırasıyla Hitit, Frig, Yunan, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kesintisiz yerleşim yapılan bir antik kent olduğunu söyledi.
Kazıların 21 Ağustos'a kadar süreceğini belirten Gökalp, "Bu yıl kazılarda Bakanlık temsilcisi olarak Konya Müze Müdürlüğünden Ali Akyıldız bize eşlik ediyor. Her zaman olduğu gibi Afyonkarahisar Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü, Emirdağ Kaymakamlığı büyük destek veriyor. Bu yıl Kurban Bayramı'na kadar devam etmeyi düşünüyoruz. Yaklaşık 50-55 gün kazı çalışmalarını sürdüreceğiz." diye konuştu.
- "İç suru açığa çıkarmayı hedefliyoruz"
Gökalp, çalışmaların 25 kişilik ekiple başladığını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Bu sayı bazı dönemlerde 40'a kadar çıkacak. 10 yıllık kazı planımız var. Bu planın dışına çıkmıyoruz. Bu yıl üç alanda kazı çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Biri yukarı şehirde, iç surda. Yukarı şehirde dini yapı, aşağı şehirde planlı kazılara devam edeceğiz. Bu yıl restorasyon ve konservasyon çalışmalarına da ağırlık verdik. Kazıların sonunda iç suru açığa çıkarmayı hedefliyoruz. En azından iç surun sınırlarını kesin olarak belirlemiş olacağız."
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