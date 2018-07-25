Ampute Milli Futbol takımı, tabiat parkını gezdi

Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp yapan Ampute Milli Futbol Takımı, Bolu Belediyesi tarafından doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda ağırlandı.
Tabiat parkındaki bir restoranda öğle yemeğinde, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı ile bir araya gelen milli sporcular, daha sonra parkta gezinti yaptı.
Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldiklerinden bu yana Bolu'nun turizm ve spor kenti olması için çalıştıklarını anlattı.
Bolu'nun, sporun her branşının kamp merkezi olması için çalıştıklarını ifade eden Yılmaz, "Sporla ilgili her federasyonla yoğun faaliyetler sürdürüyoruz. Zaten sporun gelişmesi ve sporla ilgili faaliyetler bunların hepsi turizme çıkıyor. Bolu insanı, çevresi ve doğasıyla şu an çok ciddi anlamda sportif faaliyetlere ev sahipliği yapabilecek pozisyona doğru geliyor." şeklinde konuştu.
- "Onlar bizim gönlümüzün kahramanlarıdır"
Yılmaz, Türkiye ve dünyada sporda başarı denilince akla sadece futbolun geldiğini vurgulayarak, "Bolu'da da bu sene 157 takımın kamp yaptığını biliyoruz. 300 olduğu zaman Avrupa takımları da gelmeye başlayacak. Bunun altyapısını hep birlikte kurmak durumundayız." dedi.
Ampute Milli Futbol Takımı'nın Türkiye'nin gururu olduğunu da dile getiren Yılmaz, şunları söyledi:
"Avrupa şampiyonu olarak bize dünyada çok önemli bir itibar sağlamış ekibimiz misafirimiz. Kamplarını burada yapıyorlar. Amaçları ise dünya şampiyonu olmak. Böyle bir ekibi misafir etmenin onurunu yaşadık. Kaptanımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda kamp süresini arttırdık. Şu an kaptanımız burada bir kamp daha yapmak istiyor. Ben de imkanlarımız ölçüsünde spora her türlü desteği vermek durumundayız. Türkiye'nin gururu olan göğsümüzü kabartan ve hemen hemen her biri bir kahraman olan sporcularımızı, futbolcularımızı Bolu'da ağırlamak şerefini bize bahşettikleri için başta kaptanımız olmak üzere hocamız ve idarecilerimize çok teşekkür ediyorum. Onlar bizim gönlümüzün kahramanlarıdır."
- "Kupayı başkanımıza getireceğiz"
Takım Kaptanı Osman Çakmak ise 2002 yılı sonrası engellilere verilen destek ve ampute futbol takımının kurulması sonrasında çok güzel başarılar elde ettiklerini belirterek, şunları söyledi:
"Sayın başkanımızın bizi Bolu'ya davet etmesi 'Kampınız burada olursa çok mutlu oluruz.' demesi çok güzeldi. Bizler de geldik. Bizimle çok güzel ilgilendiler. Ben de tüm hocalarım ve takım arkadaşlarım nezdinde başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizim de bu saatten sonra Avrupa şampiyonluğundan sonra üzerimize düşen bir görev var. İnşallah, 'dünyada ampute futbol Türkiye'den sorulur' dedirteceğiz."
Çakmak, ekim ayındaki Dünya Kupası'nda başarı elde etmek istediklerini de belirterek, "Biz inşallah dünya şampiyonluğu kupasını aldıktan sonra Bolu'ya gelip, kupayı başkanımıza getireceğiz." diye konuştu.
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