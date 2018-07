Ampute Milli Futbol takımı, tabiat parkını gezdi

Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp yapan Ampute Milli Futbol Takımı, Bolu Belediyesi tarafından doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda ağırlandı.

Tabiat parkındaki bir restoranda öğle yemeğinde, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı ile bir araya gelen milli sporcular, daha sonra parkta gezinti yaptı.

Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldiklerinden bu yana Bolu'nun turizm ve spor kenti olması için çalıştıklarını anlattı.

Bolu'nun, sporun her branşının kamp merkezi olması için çalıştıklarını ifade eden Yılmaz, "Sporla ilgili her federasyonla yoğun faaliyetler sürdürüyoruz. Zaten sporun gelişmesi ve sporla ilgili faaliyetler bunların hepsi turizme çıkıyor. Bolu insanı, çevresi ve doğasıyla şu an çok ciddi anlamda sportif faaliyetlere ev sahipliği yapabilecek pozisyona doğru geliyor." şeklinde konuştu.

- "Onlar bizim gönlümüzün kahramanlarıdır"

Yılmaz, Türkiye ve dünyada sporda başarı denilince akla sadece futbolun geldiğini vurgulayarak, "Bolu'da da bu sene 157 takımın kamp yaptığını biliyoruz. 300 olduğu zaman Avrupa takımları da gelmeye başlayacak. Bunun altyapısını hep birlikte kurmak durumundayız." dedi.