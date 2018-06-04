AMRAM AİLESİNİN YALISINDA TARİHİ ESER OPERASYONU

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
Sarıyer'de, Amram Ailesi'ne ait yalısına operasyon düzenleyen polis, Selçuklu ve Osmanlı Dönemi'ne ait 15 parça tarihi eser ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube ekipleri, Amram Ailesi'ne ait yalıda Selçuklu ve Osmanlı Dönemi'ne ait tarihi eserler olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, Amram Ailesi'nin Sarıyer'deki yalısında geçtiğimiz hafta arama yaptı.
15 PARÇA TARİHİ ESER
Yapılan aramalarda Selçuklu ve Osmanlı Dönemi'ne ait 15 parça tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen eserler arasında Osmanlı Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen miğfer, çeşitli tarihi eserler ile kök boyayla yapıldığı değerlendirilen çinilere el konuldu.
Tarihi eserler incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müzesine gönderildi.
YURTDIŞINDAN GELİP İFADE VERDİ
2013 yılında Eylül ayında hayatını kaybeden ünlü iş adamı Jak Amram'ın eşi Lolita Amram'ın yurtdışından dönmesinin ardından bugün İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadesine başvurulduğu öğrenildi. Lolita Amram'ın yalısında bulunan tarihi eserlerle ilgili olarak emniyette, “Aile yadigarı eserler, durumları hakkında bilgi sahibi değilim" dediği ileri sürüldü.
Görüntü Dökümü:
-------------------
-Ele geçirilen tarihi eserlerin fotoğrafı
WhatsApp’tan şok açıklama! Artık bu telefonlara WhatsApp indirilemeyecek
Türkiye'den KKTC'ye 2 milyar 187 milyon TL'lik yardım
İstanbul'da CHP bayraklarını indirdiler, sert tepki geldi: Paralı militanlarınıza boyun eğmeyeceğiz
Kocaeli'de engelli genç kıza cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakalandılar!
Baba Vanga'nın 2018 için bilinmeyen bir kehaneti ortaya çıktı
Şehidin nişanlısından yürekleri dağlayan sözler: İçim, ciğerim yanıyor
HDP'nin adayı seçilirse Türkiye'nin ilk Afrika kökenli milletvekili olacak
Bu görüntüler artık tarihe karışıyor
Öğrencilerin önünde vahşet! Vicdansız öğretmen yavru köpeği çiğ çiğ yem etti!
Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı
Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması
LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum