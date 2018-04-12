Amsterdam Schiphol Havaalanı, Türk müteahhitlere emanet

Genişletme çalışmaları kapsamında inşa edilecek 55 bin metrekarelik alana sahip yeni iskelenin kuzeyinde, dar gövdeli uçaklar için beş kapı bulunurken, güneyinde geniş gövdeli uçaklar için üç kapı yer alacak. İlerleyen dönemde ise güney tarafa iki geniş gövdeli kapı daha eklenecek. Bina ayrıca 5 bin metrekarelik güneş paneline sahip olacak ve temizlik için yağmur suları kullanılacak.

Royal Schiphol Group, ihale çerçevesinde hem yeni iskele hem de uçak park yerlerinin inşasını ortak girişime verdi.

Rönesans Holding açıklamasına göre, Royal Schiphol Group'un Amsterdam Schiphol Havaalanı ek terminal binası genişletme çalışmaları için açtığı ihaleyi Rönesans Holding grup şirketi Ballast Nedam ve TAV İnşaat ortak girişimi kazandı.

"Bu satın alma sonucunda yaklaşık 150 yıllık deneyime sahip Ballast Nedam'ın Avrupa'daki büyüme ivmemizi katlayarak artıracağını açıklamıştık. Kısa sürede Avrupa'daki ciromuzu 1 milyar avronun üzerine çıkarmayı başardık. Bugün geldiğimiz noktada ortağımız TAV İnşaat ile Amsterdam Schiphol Havalimanı ihalesini kazanmaktan ve bu projenin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye'yi yurt dışında da başarıyla temsil ediyoruz. Avrupa şehirlerinin en büyük projelerinde Rönesans imzası bulunması, sadece bizim için değil ülkemiz için de gurur kaynağı."

Rönesans Holding olarak, Hollanda'nın en eski inşaat şirketlerinden biri olan Ballast Nedam'ı 2015'te satın aldıklarını anımsatan Düzyol, şunları kaydetti:

TAV İnşaat Genel Müdürü Ümit Kazak ise Schiphol Havalimanı’nda yapılacak ek terminal binası ihalesini ortakları Ballast Nedam ile kazanmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Ortakları Ballast Nedam’ın sahibinin de bir Türk inşaat firması olmasının, Türk inşaat sanayisinin nerelere geldiğinin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Kazak, TAV İnşaat olarak, havalimanı tasarımı, finansmanı ve yapımında uzmanlaştıklarını ifade etti.

Kazak, bugüne kadar Türkiye ve yurt dışında gerçekleştirdikleri projelerin sözleşme bedelinin 19,2 milyar dolara ulaştığı bilgisini vererek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yedi ülkenin başkent havalimanlarında imzamız bulunuyor. Fransa'nın ardından Hollanda'da gerçekleştireceğimiz bu projeyle, Avrupa Birliği pazarında da tercih edilen bir marka olarak büyümemizi sürdürmek üzere çalışacağız. Ortaklarımızla birlikte gerçekleştireceğimiz bu proje, dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan Schiphol Havalimanı'nın genişleme çalışmaları açısından büyük önem taşıyor. Havalimanı inşaatı alanında iyi bir ülke temsilciği yaptığımıza inanıyoruz. Genç Türk mimar ve mühendislerine uluslararası alanda istihdam sağlamaktan mutluluk duyuyoruz."