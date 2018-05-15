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Amsterdam'da "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 20:24 | Son Güncelleme

Amsterdam'da "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek yürüyüşünde İsrail'in kuruluşu olan Nekbe'nin 70. yılı protesto edildi.

Amsterdam Boykot, Tecrit, Yaptırımlar (BDS) Hareketi'nce organize edilen ve farklı vakıfların destek verdiği yürüyüş için çok sayıda kişi Dam Meydanı'nda toplandı.

Yürüyüşe katılanlar, Filistin bayraklarıyla "Büyük Dönüş Yürüyüşü" ve "Kudüs Filistin'in başkentidir" yazılı pankartının yanı sıra "Filistin için özgürlük", "Boykot İsrail", yazılı dövizler taşıyarak, "Özgür Filistin", "Terörist İsrail, terörist Amerika" ve "Katil Netanyahu" sloganları attı.

Yaklaşık bir saat süren yürüyüş, ABD'nin Amsterdam Konsolosluğu önünde son buldu.

Etkinlikte konuşan aktivist Marijke Kruyt, Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne destek vermenin yanı sıra dün İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamda ve daha önce şehit olan Filistinliler için yasta olduklarını belirtti.

Kruyt, "Yetmiş yıl önce sürgün edilen 750 bin Filistinli uluslararası haklara göre geri dönme hakkına sahipler ama İsrail 70 yıldır buna engel oluyor. Filistinliler hakları olduğu vatanlarına geri dönebilmek için Büyük Dönüş Yürüyüşü'nü gerçekleştiriyorlar. Hakları olanı geri istiyorlar." dedi.

Medyanın genelinin İsrail Gazze sınırında iki grubun çatışması sonucu ölü ve yaralıların olduğunu aktardığını ifade eden Kruyt, "Resmi olarak ortada bir sınır yok. Ayrıca silahsız barışçıl gösteri yapan Filistinliler İsrail için tehdit oluşturamaz. İsrail tarafından şimdiye kadar ne ölen ne de yaralanan oldu. Çatışmadan bahsedilemez. Orada çatışma falan yok." değerlendirmesinde bulundu.

Kruyt, Filistinlilerin haklarının 70 yıldır İsrail tarafından giderek artan şiddetle ihlal edildiğini kaydederek, Hollanda'nın İsrail'e silah ambargosu uygulaması gerektiğini dile getirdi.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri, Gazze sınırında dün düzenlenen gösterilerde şimdiye kadar 61 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 bin 770 Filistinliyi yaraladı.

- "Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

- Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı. "Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

- "Nekbe" nedir?

Filistinliler, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor.

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Filistin Hollanda israil Nekbe yürüyüş

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