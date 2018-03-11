HABER

Amsterdam'da "Güzelliğin yolculuğu" sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 00:03 | Son Güncelleme

Amsterdam'da "Güzelliğin yolculuğu" sergisi

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'da, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından "Güzelliğin yolculuğu" başlıklı tezhip sanatı sergisi açıldı.

Tezhip sanatçısı Derya Şahin Yavuz'un eserlerinin sunulduğu sergiye, aralarında Hollandalıların da bulunduğu ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi.

Sanatçı Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eserlerinin hislerinin ve duygularının yansıması olduğunu söyledi.

İlk kişisel sergisi olduğu için ayrı bir heyecan yaşadığını belirten Yavuz, "Bir sanatçının derdi ve tasası olmalı. Bu zamanda yaşayan insanlara anlatacak bir konusu olması gerekir." dedi.

Sergi, Amsterdam YEE'de 13 Nisan'a kadar salı ve cuma günleri saat 14.00 ile 17.00 arasında ziyaretçilere açık olacak.

Gezi Parkı’nda erkek öğrenciye taciz! Gezi Parkı’nda erkek öğrenciye taciz!
Meral Akşener fena patladı! 'Elini kırarım'Meral Akşener fena patladı! 'Elini kırarım'
Müdürden erkek öğrenciye korkunç istismar!Müdürden erkek öğrenciye korkunç istismar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hollanda Yunus Emre Enstitüsü

En Çok Okunan Haberler

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Türkiye'den ABD'nin tehdidine yanıt: Tepki veririz

Türkiye'den ABD'nin tehdidine yanıt: Tepki veririz

Çukur'daki o sahnede şok detay! FETÖ ile ilgisi...

Çukur'daki o sahnede şok detay! FETÖ ile ilgisi...

Zonguldak'ta dehşet anları! Bıçakla önce vatandaşlara sonra polise saldırdı

Zonguldak'ta dehşet anları! Bıçakla önce vatandaşlara sonra polise saldırdı

Erdoğan'dan bira festivali sözleri

Erdoğan'dan bira festivali sözleri

Ümit Özat ile Şenol Güneş birbirine girdi!

Ümit Özat ile Şenol Güneş birbirine girdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da sis etkili olmaya devam ediyor

İstanbul'da sis etkili olmaya devam ediyor

İstanbul genelinde sis etkili oluyor

İstanbul genelinde sis etkili oluyor

Bağcılar'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Bağcılar'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Önemli davalara bakan emekli hakim kazada yaşamını yitirdi

Önemli davalara bakan emekli hakim kazada yaşamını yitirdi

Küçükçekmece'de Uber aracına ateş açıldı

Küçükçekmece'de Uber aracına ateş açıldı

Malatya itfaiyesinden Afrin ateşi

Malatya itfaiyesinden Afrin ateşi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.