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Amsterdam'da ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 18:50 | Son Güncelleme

Amsterdam kentinde, 21 Mart Komitesi tarafından "meclislerde ırkçılığa hayır" temalı gösteri düzenlendi

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, 21 Mart Komitesi tarafından ırkçılık ve ayrımcılık karşıtı gösteri düzenlendi.

Denk Partisi ve Nida Partisinin yanı sıra bazı siyasi partiler ve çok sayıda kurum tarafından desteklenen gösteri kapsamında De Dam Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık bin kişi, Museum Meydanı'na kadar yürüyüş yaptı.

Göstericiler, ellerindeki, " Hep beraber ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı" , "Mecliste ırkçılığa hayır", "Mültecilere kapımız açık, herkese yeterince yer var", "Wilders'e hayır, PVV partisine hayır, ırkçılığa hayır", "Irkçılık ve ayrımcılık için ayağa kalk", "Popülizme ve İslamofobiye karşı" ve "Müslümanlara karşı kampanyayı bırak, ırkçılığa yer yok" yazılı pankartlarla sloganlar eşliğinde yürüdü.

Çok sayıda Hollandalının yanı sıra farklı etnik kökenlerden ve topluluklardan göstericilerin de katıldığı yürüyüşte, "şiddete, savaşa, ırkçılığa, ayrımcılığa ve İslamofobiye hayır" mesajları verildi.

Yapılan konuşmalarda, ırkçılığın artık meclise kadar girdiği, buna ayrıştırmaya daha çok katkısı olacağı için fırsat verilmemesi gerektiği belirtilerek, Hollanda'nın herkesin olduğu ifade edildi.

Yerel seçimlere hazırlanan Hollanda'da ırkçı Özgürlükler Partisinin (PVV) İslamofobik seçim kampanyası filminin kamu yayın kuruluşunda yayınlanmasına değinilen konuşmada, ırkçılığın evlere kadar girdiği belirtildi.

Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığına bağlı kamu yayın kuruluşu NPO'da siyasi partilere ayrılan zaman diliminde PVV'nin "İslam ölümcüldür" ifadelerinin yer aldığı reklam filmine tepki gösterildi.

Gösteri, dünya müziklerinin sunumu eşliğinde olaysız son buldu.

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Anahtar Kelimeler:
amsterdam gösteri Hollanda ırkçılık ve ayrımcılık

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