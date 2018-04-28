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Amsterdam'da sığınmacılar için dayanışma yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 19:29 | Son Güncelleme

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da sığınmacıların barınma sorununa dikkati çekmek için farklı aktivist gruplar dayanışma yürüyüşü yaptı

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, sığınmacıların barınma sorununa dikkati çekmek için dayanışma yürüyüşü düzenlendi.

Krugerplein Meydanı'nda başlayan yürüyüşe, kendilerine "Biz Buradayız" adını veren sığınmacıların oluşturduğu grup ile birlikte farklı kesimlerden Hollandalı aktivist gruplar katıldı.

Yaklaşık 250 kişi, "Biz 24/7 buradayız" pankartının yanı sıra, "Mülteciler hoş geldiniz, naziler değil", "İnsanlar, insanlığınız nerede", "Hiçbir insan kaçak değildir", "Afganistan'a sürgünleri durdurun", "Biz sokakta yaşayamayız", "Mülteciler sokakta kalmasın" ve "Mülteci ve göçmenlere dayanışma" yazılı dövizler taşıyarak slogan attı.

Yaklaşık bir saat süren yürüyüş, Jonas Daniel Meijerplein Meydanı'nda son buldu.

Yürüyüşte dağıtılan basın bildirisinde, sığınmacıların barınma sorununa vurgu yapılarak, "Sığınmacılar kaldıkları metruk binalardan çıkmaları gerektiği için sokakta yaşamak veya farklı binalara sığınmak zorunda kaldılar. Belediye sadece 12 saatlik gece barınağı sunuyor fakat sığınmacılar çalışma izni olmadıkları için gündüz sokakta yaşamak zorunda kalıyorlar. Yeni oluşan belediye yönetiminin kalıcı bir çözüm bulmalarını istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ülkede sığınmacılar, Hollanda devleti tarafından kabul edilmedikleri ve çeşitli gerekçeler yüzünden de ülkelerine dönemedikleri için sokakta veya metruk binalarda yaşam mücadelesi veriyor.

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barınma Hollanda sığınmacı yürüyüş

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