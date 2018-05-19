Amsterdam'da üç boyutlu nakış sergisi

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'da, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından "Üç boyutlu nakış" başlıklı nakış sanatı sergisi açıldı.
Nakkaş Müberra Gülöksüz'ün eserlerinin yer aldığı serginin açılış törenine aralarında Hollandalıların da bulunduğu çok sayıda ziyaretçi katıldı.
Gülöksüz yaptığı konuşmada, eserlerini yaparken birçok tekniği bir arada kullandığını ve bazı teknikleri kendisinin bulduğunu söyledi.
Geleneksel Türk sanatlarının yavaş yavaş unutulduğunu belirten Gülöksüz, "Nakış bizim kaybolmuş sanatımız. Türk el nakış sanatlarımızı yeniden canlandırmak için çalışmaya başladım. Benim tek hayalim bunu yeniden hayata geçirerek insanlara hatırlatmaktır." dedi.
Sergi, Amsterdam YEE'de 19 Ağustos'a kadar ziyaretçilere açık kalacak.
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