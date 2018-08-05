"Amul-Hazar 2018 Çöl Rallisi"ne doğru

Türkiye'den kaç takımın yarışlara katılacağı sorusuna Schlesser, "Türkiye'nin bu ralliye katılmasını gerçekten çok istiyoruz. Dünya ve Avrupa'daki rallilerde önemli işler başardılar. 'Amul-Hazar 2018 Çöl Rallisi'ne Türkiye'den 6 ya da 7 takım katılacak." cevabını verdi.

Afrika Eko Rallisi'ni de organize eden Fransız rallici Schlesser, AA'ya yaptığı açıklamada, yarışın Amul kentinden başlayacağını ve güzergahın sırasıyla Marı, Ahal, Dışoğuz şehirlerinden geçerek başkent Aşkabat'a ulaşacağını ve daha sonra Hazar Denizi kıyısındaki Avaza Turizm Bölgesi'nde sona ereceğini belirtti.

Ülkede, 2018'in Türkmen yılı olması sebebiyle eylülde bu yıl ilki düzenlenecek çöl rallisinin tanıtımı, başkent Aşkabat'taki bir otelde yapıldı. Organizasyona Dışişleri, İçişleri ve Spor Bakanlığı yetkilileri ile 40'a yakın gazeteci katıldı.

Türkmenistan'da bu yıl ilk kez düzenlenecek "Amul-Hazar 2018 Çöl Rallisi"nin organizatörü Fransız sporcu Jean-Louis Schlesser, organizasyona Türkiye'den 6 ya da 7 takımın katılacağını söyledi.

Bakanlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise "Amul-Hazar 2018 Çöl Rallisi"nin güzergahının uzman ve bilirkişilerce belirlendiği ifade edildi. Hattın toplam 1566 kilometre olduğu, bunun 1158 kilometresinin yarışma güzergahı, 408 kilometresinin ise yarışma olmayan yollar olacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, güzergah üzerinde her bir mola yerinde kurulacak 3 bin kişilik yemekhanelerde yarışmacıların ihtiyaç duyacakları yemeklerin hazırlanacağı aktarıldı.

Mola yerlerinde basın merkezleri, sağlık noktaları, sahne ve sergi alanları, "Ak Ev" çadırları ve helikopter iniş alanları bulunacak. Yarışa kamyon, sedan ve SSV (sportif arazi) araç sınıfları katılacak. Mola yerlerinde araçlar için yüksek kaliteli yakıt ve yağ malzemeleri de sağlanacak.

Güvenlik için seyyar itfaiyeler, güzergah üzerinde bulunacak ve teknik servislerin yanı sıra acil yardım araçları da nöbet tutacak.

11-15 Eylül'de düzenlenecek ralliye 40 ülkeden otomobil spor gruplarının katılması bekleniyor.

