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Ana arterlerdeki kazalar trafiği aksattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 10:33 | Son Güncelleme

İstanbul'da ana arterlerde meydana gelen kazalar, trafikte yoğunluğa neden oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, sabah saatlerinde ana arterlerde meydana gelen kazalar nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Alınan bilgiye göre, Avcılar D-100 karayolunda bir motosiklet aynı istikamette seyir halindeki otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

O-3 hal yolu Atışalanı mevkisinde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle trafik akışı, Edirne istikametinde yoğunlaştı.

TEM otoyolu İSTOÇ mevkisinde ise Edirne istikametinde seyir halindeki Önder Kaya'nın kullandığı 43 RU 379 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yan yattı.

Sürücünün yara almadığı kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyruğu oluştu.

Kazalara karışan araçların çekicilerle olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

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istanbul trafik yoğunluk

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