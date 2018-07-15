KAYSERİ,DHA)KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünce başlatılan, 'Koşabiliyorsan koş projesi' kapsamında açılan 'Ana-kız, ana-oğul savunma sporları' kursu ilgi gördü. Kursa katılan yaklaşık 60 kadına, çocukları ile birlikte savunma sporları öğretiliyor. Develi Belediyesi'nin desteğinde ilçedeki spor salonunda açılan kursa katılan anne ve çocuklarına, antrenör Arzu Bayram Eser savunma sporlarını öğretiyor. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Murat Eskici, spor salonunda kursa katılan anne ve çocuklarıyla bir araya geldi. Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, kadınların sağlıklı yaşam adına sportif faaliyetlerde bulunurken aynı zamanda sosyalleştiklerini de söyledi. Başkan Cabbar, 'Belediye olarak sporun her türlüsüne ve her projeye destek veriyoruz. İlçemizin sporda bir marka olması için var gücümüzle gayret göstermeye devam edeceğiz dedi. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Murat Eskici de kursa katılan kadınları ve çocuklarını tebrik etti. Eskici, Başkanımızın gayretleriyle inşallah çok daha fazla sportif etkinliklerle Develilileri buluşturmaya devam edeceğiz diye konuştu.
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