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Ana sınıfı öğrencilerine 112 anlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 24.12.2017 12:15 | Son Güncelleme 1 saat önce

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR'da ana sınıfı öğrencilerine 112 acil hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Anaokulu'na gelen 112 acil serviste görevli sağlık memuru Hamza Avcı ve hemşire Fatma Atalay, ana sınıfı öğrencilerine '112 acil sağlık hizmetlerinin görevi nedir', 'hangi durumlarda 112 aranır', '112 arandığında uygulanacak yol', 'trafikte ambulansa neden yol verilmesi gerekir' konularını anlattı. Daha sonra öğrenciler ambulansa bindirilerek malzemeler hakkında bilgi verildi.Ana sınıfı öğretmeni Nurcan Kunt Erol, 112 ekipleri okulumuza gelerek öğrencilerimize hem ambulansı tanıttılar hem de 112'nin görevleri, 112 hangi durumlarda aranır, neler yapılır gibi konularda bilgilendirme yaptılar. Çocukların küçük yaşta sağlıkla ilgili bu tarz bilgilere sahip olmaları çok önemli. En azından trafikte ambulansa yol verilmesi gerektiği konusunda aileler çocuklarının sözlerini dikkate alıyor. Kendileri yapmasalar bile çocukları söyleyince dikkate alıyorlar. Eğitimin bu yaşlarda verilmesi çok önemli dedi.

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