"Anaç hayvan sayısı 7 milyona geldiğinde et ithalatı biter"

EDİRNE (AA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, "Yaklaşık 5,5 milyon anaç hayvanımız var. Bu sayıyı 7 milyon civarına getirdiğimizde et ithalatımız biter." dedi.

Daniş, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonu'nda, oda, borsa yöneticileri, üreticiler ve köy muhtarları ile bir araya geldi.

Bakan Yardımcısı Daniş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de tarım sektöründe gelişmeler kaydedildiğini söyledi.

Her alanda olduğu gibi tarımda da teknolojik gelişmeler yaşandığını ve robotik çağa geçildiğini dile getiren Daniş, şunları kaydetti:

"Dünya ile rekabet edebilmek için bu teknolojik makinelerin planlamasını yapabilmek, kullanabilmek gerekiyor. Bunun için de insan gücüne ihtiyaç var. Bunlar için mevcut müfredat içerisinde 4 yıllık liselerde modellemek ya da bazı merkezler oluşturularak, eğitimler de verilebilir. Bunun için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak TAGEM bünyesinde çalışıyoruz.

Öte yandan, et açığımız olduğu için et ithalatı yapıyoruz. Bizim yaklaşık 5,5 milyon anaç hayvanımız var. Bu sayıyı 7 milyon civarına getirdiğimizde et ithalatımız biter. Dişi buzağı ölümleri ve kesilmesiyle ilgili olarak maalesef birçok sahte raporla hayvan kesildiği bize rapor ediliyor. Bu kesimleri zorlaştırmaya çalışıyoruz."

Konuşmasının ardından bölge tarımı ve hayvancılığı ile ilgili talepleri dinleyen Daniş'e, plaket ve pirinç hediye edildi.

Toplantıya, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık da katıldı.