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Anadolu Açık Hava Müzesi Frigya Projesi'nde çalışmalar başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 15:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük icraat programında yer alan Frigya Vadilerinin Anadolu Açık Hava Müzesine Dönüştürülmesi Projesi kapsamında, ilk çalışmaların Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Seydiler beldesinde başlayacağı belirtildi - Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz: -"Proje ile Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir ve Ankara'nın bir bölümünü kapsayan Frigya Vadileri, Anadolu Açık Hava Müzesi'ne dönüştürülecek. Böylece kültürel ve tarihi zenginliğimizin kalıntılarının insanlığımıza sunulması sağlanacaktır"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük icraat programında yer alan Frigya Vadilerinin Anadolu Açık Hava Müzesine Dönüştürülmesi Projesi kapsamında, ilk çalışmaların Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Seydiler beldesinde başlayacağı belirtildi.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü Koruma ve İzleme Daire Başkanı Dr. Ali Özkır, Frigya Vadilerinin Anadolu Açık Hava Müzesine Dönüştürülmesi Projesi kapsamında çalışmaların başlayacağı İscehisar ilçesine bağlı Seydiler beldesinde incelemelerde bulundu.

Vali Tutulmaz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Frigya Vadilerinin Afyonkarahisar'ın önemli değerleri arasında olduğunu söyledi.

Eylem planında Frigya Vadilerinin Anadolu Açık Hava Müzesi haline getirilmesinin olduğunu dile getiren Vali Tutulmaz, şöyle konuştu:

"Bu hükmün başlangıcı da şuanda içerisinde bulunduğumuz Afyonkarahisar'ın Seydiler kasabasındaki bölgeden başlayacak. Proje ile Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir ve Ankara'nın bir bölümünü kapsayan Frigya Vadileri, Anadolu Açık Hava Müzesi'ne dönüştürülecek. Böylece kültürel ve tarihi zenginliğimizin kalıntılarının insanlığımıza sunulması sağlanacaktır."

-"Turizm sektöründe efsaneler çok önemli"

Frigya Vadilerinin dünya kültür mirasında bulunduğuna dikkat çeken Tutulmaz, bölgeyi daha iyi korumak ve faydalanabilmek adına yapılacak projeyi önemsediklerini vurguladı.

Tutulmaz, Frigya Kültürel Mirası Koruma ve Kalkınma Birliği (FRİGUM) ile Valilikler arasında önemli çalışmaların yapıldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Frigya Vadileri denilince, 3 bin yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Bu tarihsel süreçte gerek kaya mezarları şeklinde, gerek kaya yerleşim alanları şeklinde, yine kaya içerisinde ibadethaneler şeklinde günümüze kadar gelmiş miraslar var. Bu mirasında hem görünen yönü hem de efsanesi var. Bugünün turizm sektöründe efsaneler çok önemli. Biz Frig Vadisinde bu efsanelere sahibiz. Bunların da ön plana çıkarılarak iyi bir şekilde tanıtılması ve pazarlanması gerekiyor. Bu tür çalışmalar da bunlara vesile olacaktır."

- "Büyük kazanımlar elde edeceğiz"

Vali Tutulmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bölgede master planı yaptırdığını ve bu çerçevede 70 civarında doğal ve tarihi sit alanının tespit edildiğini aktardı.

Eylem planı çerçevesinde İscehisar'ın Seydiler beldesinde ilk yatırımın 100 gün içerisinde tamamlanacağına değinen Tutulmaz, "Bundan sonraki süreçte de Afyonkarahisar'da 4 farklı noktada çalışmalar yapılacak. Yine Kütahya ve Eskişehir'de de benzer yatırımlar yapılacak. Yapılan çalışmalardan 3 ilimiz de önemli ölçüde faydalanacak. Büyük kazanımlar elde edeceğiz. İnşallah 3 ilimiz ve bölge olarak bu değerlerimizi kullanarak daha gelişkin hale getireceğiz." diye konuştu.

Tutulmaz, proje çerçevesinde, Afyonkarahisar'daki peribacalarını insanların rahatça görebilmesi için çeşitli çevre düzenlemeleri, ışıklandırmalar ve zipline gibi yatırımlar yapılacağını da sözlerine ekledi.

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Afyonkarahisar Anadolu Açık Hava Müzesi Frigya

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