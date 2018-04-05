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Anadolu Ajansı 98 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 11:35 | Son Güncelleme

Pamukkale'de sıcak hava balonunun sepetine, Anadolu Ajansının 98'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla pankart asıldı

DENİZLİ (AA) - Beyaz travertenleri, sıcak su kaynakları ve antik kentleriyle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale'de sıcak hava balonu, 98'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Anadolu Ajansı (AA) için havalandı.

Pamukkale'nin doğal güzelliklerini havadan izlemek isteyen konuklar için düzenlenen sıcak hava balonlarından birinin sepetine, Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutlayan pankart asıldı.

Güneşin doğuşuyla Pamukkale'de gökyüzüne yükselen sıcak hava balonu, bir saat beyaz cennetin semalarında süzüldü.

Çin'den gelen bir kafile de AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Türk Hava Kurumu Gökçen Havacılık Pamukkale Balon İşletme Müdürü Nevzat Köse, AA'nın, ilkeli, objektif, hızlı ve etkin habercilik anlayışı çerçevesinde hizmet sunduğunu ifade etti.

AA'nın, yurt içi ve dışındaki abonelerine servis ettiği haberlerle Türk turizmine katkı sağladığını kaydeden Köse, "98 yıldır bu görevi başarıyla icra eden Anadolu Ajansı çalışanlarının kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz." dedi.

Balon pilotu Bülent Gürhan ise Anadolu Ajansı'nın ülkenin önemli bir haber ajansı olduğunu belirtti.

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98. yıl dönüm aa balon Pamukkale

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